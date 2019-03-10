【心理測驗】玩一玩　愛情福爾摩斯是你嗎？

近來熱播劇集《福爾摩師奶》講述香港開埠初期，首位華人爵士夫人祖迪費查（陳松伶飾），落難到品流複雜的油麻地，並發揮「女福爾摩斯」偵探頭腦撤查懸案。其實現實生活中，當我們面對一些疑團的時候，猶其是懷疑另一半對自己不忠時，總會神探上身。師奶都可以變神探？！你懂得偵破「情場殺手」嗎？一於玩玩以下的心理測駼啦！





【Start】

問題1：你懷疑另一半有第三者，所以決定先翻查對方銀包，結果發現......

A.一張花店收據

B.一張酒吧卡片

C.一隻耳環

D.一張女性親手寫的紙條



問題2：有日你愉愉翻查另一半的電子郵箱，並發現一個非常可疑的電郵，該主題叫......

A.閒人勿進

B.禁文秘聞

C.隱世行程

D.美女圖集



問題3：朋友傳來WhatsApp，原來是另一半與第三者的親暱合照，你認為照片在何處拍攝？

A.車內

B.酒吧

C.酒店

D.港鐵車廂



問題4：你忍無可忍，決定要向另一半報復，你打算怎樣做？

A.將另一半與第三者的親暱合照放上網

B.決定以牙還牙，找個小鮮肉談戀愛

C.向另一半提出分手

D.先按兵不動，再部署捉姦大計





【計分方法】

選擇A：得1分

選擇B：得2分

選擇C：得3分

選擇D：得4分





【結果分析】

得分4-6：全憑直覺

不少女人自認是相信直覺的動物，認為自己的直覺非常準確，你也不例外。心思縝密的你，擁有不錯的觀察力，猶其對熟悉的身邊人，你很容易從其說适、身體語言等，猜中對方的想法。由於你早已習慣了不去相信任何人，只憑直覺面對問題，偶爾當你渴望信任別人時，卻會感到難以從命。



得分7-9：看透人心

「點解你會知道我諗咩，莫非你係我肚裏面條蟲？」相信不只一次，身邊不少人也這樣評論你。你心思非常縝密，機心亦非常敏銳犀利，很多時也可看穿別人的內心世界，恍如具有讀心術的能力。你可說是愛情版的神探福爾摩斯，無論另一半想隱藏甚麼偷吃、外遇的念頭，都難逃你的法眼。



得分10-13：天生好運

你運氣特別好，總是受到上天的眷顧，明明別人比你付出更多，最終你卻得到最多。戀愛初期，你很輕而易舉的就遇到至愛。當關係漸漸變得疏離，另一半甚至想準備跟別人鬼混時，不是因為第三者或其他方面出現狀況，就是被你直接識破拆穿，令另一半的「美事」無法得逞。



得分14-16：線眼無數

想揭開另一半的惡行？如果你身邊線眼多多，又何須一定要自己親身出馬呢？！由於你是一個值得信任的人，也是一個可以被委以重任的人，身邊有不少關心你的好同事及知心朋友，甚至跟另一半的同事也能建立不錯的關係。他們由衷希望你得到幸福，所以樂於充當你的線眼，幫你盯緊另一半，亦為你通風報信。



