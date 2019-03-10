【心理測驗】玩一玩　愛情福爾摩斯是你嗎？

2019年03月10日 09:00
  • 東網電視
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    松松姐姐是80年代的收視女王之一，今次化身女神探查案，仍然吸引；愛情方面，你又可有偵探頭腦？(設計圖片)

    近來熱播劇集《福爾摩師奶》講述香港開埠初期，首位華人爵士夫人祖迪費查（陳松伶飾），落難到品流複雜的油麻地，並發揮「女福爾摩斯」偵探頭腦撤查懸案。其實現實生活中，當我們面對一些疑團的時候，猶其是懷疑另一半對自己不忠時，總會神探上身。師奶都可以變神探？！你懂得偵破「情場殺手」嗎？一於玩玩以下的心理測駼啦！


    【Start】
    問題1：你懷疑另一半有第三者，所以決定先翻查對方銀包，結果發現......
    A.一張花店收據
    B.一張酒吧卡片
    C.一隻耳環
    D.一張女性親手寫的紙條

    問題2：有日你愉愉翻查另一半的電子郵箱，並發現一個非常可疑的電郵，該主題叫......
    A.閒人勿進
    B.禁文秘聞
    C.隱世行程
    D.美女圖集

    問題3：朋友傳來WhatsApp，原來是另一半與第三者的親暱合照，你認為照片在何處拍攝？
    A.車內
    B.酒吧
    C.酒店
    D.港鐵車廂

    問題4：你忍無可忍，決定要向另一半報復，你打算怎樣做？
    A.將另一半與第三者的親暱合照放上網
    B.決定以牙還牙，找個小鮮肉談戀愛
    C.向另一半提出分手
    D.先按兵不動，再部署捉姦大計


    【計分方法】
    選擇A：得1分
    選擇B：得2分
    選擇C：得3分
    選擇D：得4分


    【結果分析】
    得分4-6：全憑直覺
    不少女人自認是相信直覺的動物，認為自己的直覺非常準確，你也不例外。心思縝密的你，擁有不錯的觀察力，猶其對熟悉的身邊人，你很容易從其說适、身體語言等，猜中對方的想法。由於你早已習慣了不去相信任何人，只憑直覺面對問題，偶爾當你渴望信任別人時，卻會感到難以從命。

    得分7-9：看透人心
    「點解你會知道我諗咩，莫非你係我肚裏面條蟲？」相信不只一次，身邊不少人也這樣評論你。你心思非常縝密，機心亦非常敏銳犀利，很多時也可看穿別人的內心世界，恍如具有讀心術的能力。你可說是愛情版的神探福爾摩斯，無論另一半想隱藏甚麼偷吃、外遇的念頭，都難逃你的法眼。

    得分10-13：天生好運
    你運氣特別好，總是受到上天的眷顧，明明別人比你付出更多，最終你卻得到最多。戀愛初期，你很輕而易舉的就遇到至愛。當關係漸漸變得疏離，另一半甚至想準備跟別人鬼混時，不是因為第三者或其他方面出現狀況，就是被你直接識破拆穿，令另一半的「美事」無法得逞。

    得分14-16：線眼無數
    想揭開另一半的惡行？如果你身邊線眼多多，又何須一定要自己親身出馬呢？！由於你是一個值得信任的人，也是一個可以被委以重任的人，身邊有不少關心你的好同事及知心朋友，甚至跟另一半的同事也能建立不錯的關係。他們由衷希望你得到幸福，所以樂於充當你的線眼，幫你盯緊另一半，亦為你通風報信。