WEEKEND MAX MARA　清新圖紋發放小島風情

主打優閒時尚風格的WEEKEND MAX MARA，攜手美國知名室內設計師 Anthony Baratta，為2019年春夏打造全新NANTUCKET精選系列。靈感源於美國避暑勝地NANTUCKET，身為「美國東海岸時尚教主」的Anthony Baratta，巧妙運用色彩豐富的花紋、中國風印花和航海風格融入設計，打造出12件充滿度假風情的服飾和配飾。



系列新品中，背心連身裙備有紅色和藍色格仔圖案選擇，兩款均綴以荷葉邊飾帶，增添甜美感覺。闊腳褲採用同樣的設計；飄逸的半截傘裙長七分，其細小的格仔圖案上則印有精緻的玫瑰花印花。檸檬黃長褲巧妙詮釋了出自Baratta之手家具裝飾印花。系列中的外套、寬鬆襯衫更飾有Baratta喜愛的青花瓷圖案。而短袖運動衫、不對稱裙子則彩用藍白橫間或玫瑰刺繡圖案設計。配飾方面，PASTICCINO手袋亦融合經典的青花瓷圖案和家具裝飾印花；棉質帆布拖鞋則推出藍白與紅色橫間兩款。