自煮拉絲餡餅　香脆惹味

新鮮出爐的麵包，色香味全最是吸引，而惹味兼分量十足的餡餅，更加美味。網站dontgobaconmyheart.co.uk就教人整超豐富的薯仔洋葱芝士餡餅。先將薯仔和洋葱炒香，由於兩者炒煮的時間有分別，最好先將薯仔炒軟，再加牛油來炒洋葱，就不怕洋葱變得過腍。之後再加芝士、忌廉和調味拌勻，若不想加忌廉，也可以牛奶來代替。



現成的酥皮平均分成4塊，在每塊酥皮的一邊放入餡料後，掃蛋汁後將酥皮對摺，再以叉子輕壓作黏合，實用又美觀。在酥皮表面畫些花紋，除可於烘焗時作透氣外，成品也變得更漂亮，最後掃上蛋汁烤焗便完成。外表金黃的餡餅，趁熱撕開香脆的外皮，半溶的芝士還會有拉絲效果，輕易就食完一整個。

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材料：

薯仔粒 150克

車打芝士碎 150克

洋葱碎 150克

牛油 1湯匙

英式芥辣 1茶匙

歐芹碎 1茶匙

忌廉 1/4杯

蛋 1隻

橄欖油 少許

鹽 少許

胡椒碎 少許

酥皮 1塊



做法：

1.燒熱油，炒香薯仔粒，加牛油煮溶，落洋葱碎炒勻撈起。

2.薯仔洋葱混合物加入芝士碎、歐芹碎、芥辣、忌廉、鹽、胡椒碎拌勻。

3.酥皮切開4塊，每塊於左邊鋪上餡料，酥皮邊塗上蛋汁，對摺後利用叉子在3邊接口位黏實。

4.於酥皮表面畫V字，放在已噴上橄欖油的焗盤上，再於表面塗上蛋汁，以攝氏200度焗15至20分鐘。