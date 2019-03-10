【我要生豬B】鹿角枸杞雞 溫腎益陽
2019年03月10日 13:00
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懷孕媽媽身體健壯，佗B期間也會較精神，如已有生育計劃，不妨飲用有益湯水，讓身體健康更易受孕。（互聯網）
不少夫婦都想趁豬年生個豬BB，因為坊間一直流傳，這生肖的孩子聽教聽話、特別有福氣，亦較旺父母。想生豬B嗎？一連四個星期，康和樂註冊中醫師周玄會分享備孕食療，好等各位姊妹都悉心調理身體，早日夢想成真。
備孕食療可以根據月經具體情況，針對性地選用相應的食品。經血量多屬實熱者，宜用清熱降火，涼血止血之品，如蓮藕、生地、蘆筍等。經血量少者，則可適當進食大棗、桂圓、蓮子、栗子、核桃、葡萄乾等，調補陰血，或者選用雞、鴨、魚、肉類、蛋類等，以益氣養血；不過各人體質有別，飲用前請先諮詢註冊中醫師的意見。
【備孕食療：鹿角枸杞雞】
適合對象：經期常遲來，經血量少。
功效：此食療方可起溫腎益陽，溫通胞脈的功效。對於婚後久不孕，經期延後或者閉經，神疲乏力，小腹冷感，或子宮發育不良，性慾減退，腰膝痠軟，夜尿多，小便清長，舌淡黯，苔白，脈象脈沉細者，均適用此方。
材料：
鹿角膠 20克
當歸 20克
枸杞子 15克
肉桂 3克
生薑 9克
嫩母雞 1隻
調料 適當
做法：
1.雞洗淨後，把當歸、鹿角膠、枸杞子、肉桂、生薑納入雞腹中。
2.之後把雞放入鍋中，加入適量水，煮熟。
3.最後加入調料即可。