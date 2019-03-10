三界五行：攝太歲與本命佛有否衝突？

有些善信在犯太歲之年，佩戴本命佛化煞。有人可能會問，攝太歲是道家文化，本命佛是佛家文化，兩者有沒有衝突呢？



答案是：「沒問題的。」因為道家與佛家在一些課題上是互相包容，儘管兩者主修的不同，道家注重養生，追求長壽；佛家注重養心，視死為涅槃；但是，兩者都認為生命的終結，是羽化登仙，是往生極樂，是進入永生的軌迹，也就是新生命的開始。



本命佛，是佛教密宗一個門派根據十二獸與佛的因緣以及地、水、火、風、空五元素的相生共濟，用八位菩薩作為十二獸的本尊。這個緣，可以說是起於唐代，太宗把宗室女（侄女）文成公主嫁給吐蕃王松贊幹布，史稱「文成入藏」，文成公主的嫁妝除了金銀珠寶綾羅綢緞，還有很多漢族的植物、農作物及農業的技術轉移，更包括佛教、道教經書、中國傳統玄學曆法與民間文化藝術、風俗習慣。十二獸與本命佛組成的生肖文化，就在西藏萌芽開花結果，然後又傳回唐代的民間，一直流傳至今。



佩戴本命佛，在道家、佛家都沒有明文規定。我們可以這樣理解，人類的物質生活豐富，需要在精神生活有更多寄托，一切都隨緣隨喜。本命佛，全稱終身本命佛，只要信，就可以終身受用，並非「臨急抱佛腳」，在遇到危急苦難，或在犯太歲年份，才把本命佛請回家或佩戴在身。如果佩戴後蒙佛光普照，平安幸福，因此而虔誠信佛，就真的是殊勝福氣。



方向宇