果然有料到：冒牌甜王　酸到核爆

香港人鍾意食，水果當然唔會放過，要食到甜美多汁又靚又正的時令水果，首要識揀，「果然有料到」會簡單教授各種水果的揀手貼士、處理方法、烹調竅門等，遇有當季新品亦會搶先介紹，務求讓大家食得好。

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早兩日開了一盒親戚送來的日本甜王（時下較為流行的士多啤梨品種），滿以為會香甜爆汁，殊不知一咬，酸到核爆，搞邊科？望一望個盒，即知出事。



有食開日本水果，應該知港人近年最愛吃的日本士多啤梨離不開福岡「甜王」及熊本「露之水滴」（當然亦有很多不同品種如「古都華」、「夏乙女」、「淡雪」和「彌生姬」等）。而產自九州福岡的「甜王」，又有甘王或AMAOU之稱，大家留意，無論是盛載的紙盒或包裝上都會印有JA農協（日本全國農協聯合會）的商標，而且會清楚列出產地及品種，如甜王是「あまおう」，如產自福岡的會寫上其日文「ふくおか」，包裝會印上「JAふくおか八女」，即福岡八女農業協同組合等。酸到核爆的士多啤梨盒上印有的是「JAかおふく八女」即知造假，大家以後就要學孫悟空，金睛火眼睇清睇楚喇！