本日日本：究極「扭蛋飯」千円食但馬牛套餐

一街都係的扭蛋機之所有受歡迎，莫過於大家可以博一博，睇吓自己有冇運抽中心水物品！除咗抽玩具及小飾物，位於兵庫縣篠山市舞鶴若狹自動車道北行方向旁邊的西紀Service Area下り線（即路邊服務區，可用餐、加油及休息的場所），於2017年夏天便舉行了名為「扭蛋飯」的活動，一句講晒係用扭蛋決定食啲乜，而扭蛋機內的飯餐選擇有平有貴，滿足了大家以小博大的心態，最後一共被食客扭出了20,000隻扭蛋，有幾受歡迎可見一斑。由於不時收到有顧客要求扭蛋飯Encore，為了順應民意，該路邊服務區決定於3月18至24日推出春之扭蛋祭，將之前的扭蛋飯來個升呢的富貴版本！



今次的玩法係準備了兩部扭蛋機，每部機只需各投入500日圓硬幣（合共1,000日圓）便可以一試運氣，第1部機放了10款作為主菜料理的選擇，當中最耀眼的莫過於價值4,000日圓的但馬牛壽喜燒，其他次選則有標價1,300日圓的炸豬肩肉排、及賣1,030日圓的燒汁炒麵等。第2部機主打10款飯及麵類，當中最精彩是價值1,200日圓的但馬牛とろ膳，另外的次選有1,050日圓的出石蕎麥麵，及1,030日圓的雜錦拉麵等。兩部機加起來有多達100種的組合，當中最富貴的組合莫過於但馬牛壽喜燒再加但馬牛とろ膳，總價值達5,200日圓！不過要抽中的機會率低至0.15%，難度真係超高！不過勝在扭蛋的價值最低都有500日圓，所以肯定冇蝕囉！



【第1部扭蛋機選擇一覽】

但馬牛壽喜燒（價值4,000日圓，抽中機會3%）

炸豬肩肉排（價值800日圓，抽中機會20%）

炸雞排（價值700日圓，抽中機會20%）

漢堡（價值600日圓，抽中機會20%）

和風蔬菜漢堡（價值600日圓，抽中機會5%）

燒汁蔬菜漢堡（價值650日圓，抽中機會5%）

生薑燒（價值650日圓，抽中機會4%）

天婦羅拼盤（價值600日圓，抽中機會10%）

燒汁炒麵（價值1,030日圓，抽中機會10%）

炸豬排咖喱（價值1,300日圓，抽中機會3%）



【第2部扭蛋機選擇一覽】

但馬牛とろ膳（價值1,200日圓，抽中機會5%）

飯+沙律吧（價值600日圓，抽中機會5%）

飯+黑豆麵包（價值550日圓，抽中機會15%）

飯+味噌湯+雲呢拿雪糕（價值500日圓，抽中機會15%）

黑豆包3個（價值600日圓，抽中機會5%）

咖喱飯（價值700日圓，抽中機會18%）

出石冷蕎麥麵（價值1,050日圓，抽中機會7%）

黑豆冷烏冬（價值1,000日圓，抽中機會10%）

雜錦拉麵（價值1,030日圓，抽中機會10%）

和風蛋包飯（價值800 日圓，抽中機價10%）



春之扭蛋祭

日期：3月18至24日

時間：11:00am~6:00pm

地點：兵庫縣篠山市東木之部1西紀Service Area下り線

網址：https://bit.ly/2EQoOor