瑞士沙夫豪森　手摘葡萄　高質美酒

瑞士北部的沙夫豪森（Schaffhausen）是著名的萊恩河畔古城，亦是產酒重鎮。大家到此，到酒迷甚喜愛的魯迪貝格酒莊（Rötiberg Kellerei）盡試沙夫豪森西部名酒。該酒莊成立於2001年，主要推廣特拉薩丁根、維爾興根（Wilchingen）和奧斯特豐根（Osterfingen）的葡萄酒。



酒莊位於優美的維爾興根，不遠就是漫山遍野葡萄田，據聞秋色非常美麗。魯迪貝格酒莊受人們愛戴，它們主要做高品質葡萄酒，出產只採用人工手摘葡萄，並提供免費試酒。酒莊周一至周六也開放，此外亦有英語導賞團帶人深探製酒過程，讓大家更進一步認識箇中美妙。試酒或買酒周一至周五8:00am~12:00nn，1:30pm~5:30pm，周六9:00am~12:00nn，周日休息；酒窖導賞團周六10:30am開始，為時90分鐘，費用CHF15（約HK$119），需周五前網上或電郵mail@roetiberg.ch預約









魯迪貝格酒莊

地址：Hauptstrasse 34, 8217 Wilchingen

網址：https://www.roetiberg.ch/