香港估估吓：慳錢變嘥錢　一個水塘起兩次

日前，古蹟辦建議將1863至1871年興建的薄扶林水塘道薄扶林水塘石橋評為一級歷史建築。講到這個水塘，可以說是見證了香港供水的歷史，事關它是本港第一個水塘。除是次提議的石橋外，水塘的前看守員房舍、量水站及三條石橋均已被列為法定古蹟。



1860年以前，本港的食水來源主要靠井水和溪流，不過隨着人口不斷增加，加上井水受到污染而引致痢疾，開拓水源成為了當時政府急需解決的問題。1859年政府更發出1,000英鎊的獎金，希望尋求解決食水問題的方案，最終當時任職英國皇家工程部的文員羅寧（S.B. Rawling）建議在薄扶林谷興建水壩攔截雨水，成為儲水量達3,000萬加侖的儲水庫，並將直徑10吋、長17,400英尺的引水管連接，從薄扶林水塘經羅便臣道到般含道，設立30個供水點。政府接納建議後，於1860年7月10日正式通過法例，揭開由政府負責向市民提供食水的新一頁。



1863年薄扶林水塘正式竣工，成為本港首個水塘，可惜由於節省開支，政府多次削減經費，令水塘的儲水量由原來的3,000萬加侖大減至200萬加侖。面對當時本港每天用水量達50萬加侖的數字，水塘根本不能解決食水問題，故水塘甫落成，便馬上要進行水壩加高及擴建，於原址上游興建第二個水塘以提升儲水量，將儲水量增加至6,800萬加侖，因此令薄扶林水塘有上下之分。