【周末快閃】深圳地鐵沿綫好去處

搭港鐵接駁深圳地鐵，方便你隨時隨地去勻網紅熱點。



香港人日忙夜忙，一到周末就想出去「唞唞氣」，近期深圳有唔少吃喝玩樂新蒲點，而香港上深圳又快又方便，不妨快閃深圳放鬆一下，以下就為大家介紹幾個深圳地鐵沿綫好去處！



萬象天地 深圳地鐵1號綫高新園站

「抱抱象」是入商場前必打卡位。場內6層高的誠品旗艦店、其他特色商舖及工作室，夠你玩足一日，行到累時就去網紅店喜茶Pink稍作休息再繼續逛遊。



星河COCO Park 深圳地鐵1號綫或3號綫購物公園站

這個老牌商場，多年來人氣不減。場內多間熱捧餐廳， 如探魚， 撒椒、奈雪の茶等， 商場還有一條酒吧街，是三五知己聚腳聊天的好地方。



深業上城 深圳地鐵3號綫蓮花村站或深圳4號綫蓮花北站

集綠色生活概念、住宿體驗與購物樂趣於一身，商場有超過300間商戶，仲有MUJI HOTEL SHENZHEN, MUJI Diner及無印良品深圳旗艦店。



華僑城創意文化園 深圳地鐵1號綫僑城東站

集合了當下創意與設計文化產業，園內設藝術家工作室、畫廊、手創精品、時裝、餐飲等， 適合文青們影相打卡。



想方便又快捷到達以上景點，搭港鐵轉深圳地鐵即可！港鐵網絡覆蓋全港，班次頻密，無論你在香港邊一區，隨時踏入任何一個港鐵站，搭東鐵綫經羅湖或落馬洲站就可以上到深圳，過關後轉乘深圳地鐵，搭幾個站就到上述各景點呢！



提提你，回程搭深圳地鐵4號綫，記得於福田口岸站出閘前拍港鐵特惠站，於落馬洲站回港仲可慳$3！

網址：http://www.mtr.com.hk/ch/customer/main/futian-fare-saver.html