貼心旅人：日本十連休　早準備免擔憂

每逢4月，就是日本的櫻花季節，很多人都趁這段時間到日本賞櫻。不過今年情況不同，皆因日本天皇明仁會在 4 月 30 日退位，而王太子德仁會在 5 月 1 日即位，代表日本從 2019 年 4 月 27 日星期六起迎來 10 天長假。



有假放當然是好事，不過在「十連休」期間到日本旅遊的話，卻未必是好事，預料屆時日本國民會在這段時間出遊，景點將人山人海，公共交通亦會水洩不通，所以大家應該盡量避免在這段時間去日本。



假如只在這段時間有假期，又或是一早已買了機票，則要留意以下幾點了：



【高峰期】

日本人一般會在黃金周的第一天出遊，並在最後幾天返家，所以這幾天交通肯定超擠擁，安排行程時便要留意，應盡量避開知名的景點。



【交通】

預時屆時會有大批人使用公共交通工具，長途旅程的話，建議大家可以先行預訂指定席。



【銀行和金融機構】

日本郵貯銀行和其他銀行在10天連假期間將按照國定假日休息，預料屆時很大機會大排長龍，所以大家謹記提早準備及兌換日幣，以免到當地無法提取現金。



【商場、超市和便利店】

並非所有商店都會十連休，以社區為目標的商店，或是個人經營的小店，有可能整個黃金期間都休息，而大型超市連鎖店則可能休息一兩天或縮短營業時間，便利店一般都會照常24小時營業。商場及大型商店都會在官網公布他們黃金周的休息時間，大家可以事先確認，方便計劃行程。



【門診和急診醫療服務】

暫時部分醫院及診所的休息情況，建議出發前預載「Japan Hospital Guide（JHG）」的App，有需要時便可以透過此App，找到附近的醫院及診所。



【宅配快遞服務】

目前尚不清楚各快遞運營商（如黑貓和佐川）的營業時間，但預料在假期期間，宅配服務會有機會延遲。