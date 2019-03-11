三界五行：與佛有緣　十二獸修成正果

佛教《大方等大集經》記載了十二獸的出處，海上有琉璃山，南北西東四方各有三個洞窟，都曾經是菩薩修行的住所，十二獸與佛有緣，也分別在各個洞窟「修聲聞慈」。修聲是外修，聞慈是內修，最終修成正果。



南方三個洞窟：「種種色」窟中有蛇，「無死」窟中有馬，「善住」窟中有羊。北方三個洞窟：「金剛」窟中有豬，「香功德」窟中有鼠，「高功德」窟中有牛。西方三個洞窟：「上色」窟中有猴，「誓願」窟中有雞，「法床」窟中有狗。東方三個洞窟：「明星」窟中有獅（初時是獅，漢人轉為虎），「淨道」窟中有兔，「喜樂」窟中有龍。



這與中國傳統的十二宮不謀而合。十二宮靠南的是巳（蛇）、午（馬）、未（羊），靠西的是申（猴）、酉（雞）、戌（狗），靠北的是亥（豬）、子（鼠）、丑（牛），靠東的是寅（虎）、卯（兔）、辰（龍）。大約公元二世紀，在漢譯《月藏經》中，也出現中國傳統的十二宮和金木水火土五行（有別於佛教的地水火風空五象）。



後來密宗有一門派把八菩薩作為十二獸的本尊，成為十二生肖的本命佛。這就是：千手觀音是鼠生肖的本命佛；虛空藏菩薩是牛、虎生肖的本命佛；文殊菩薩是兔生肖的本命佛；普賢菩薩是龍、蛇生肖的本命佛；大勢至菩薩是馬生肖的本命佛；大日如來佛是羊、猴生肖的本命佛；不動尊菩薩是雞生肖的本命佛；阿彌陀佛是狗、豬生肖的本命佛。



方向宇