啤酒味餅底+三杯雞餡薄餅　衝擊味蕾！

一塊Pizza配一杯冰凍啤酒，人生一樂也，惹然唔鍾意飲啤酒，依然可以用來整薄餅！西營盤一間台式精釀啤酒專門店主廚Chef Rai Ranjit就利用清新的小麥啤酒，代替水來搓麵糰，他指有麥香的啤酒可滲入麵糰內，之後再冷藏個半小時發酵便可揉搓成餅底，烘焗後香脆可口。



至於餡料，拼棄了常用的辣肉腸，改用辛香惹味的台式三杯雞。雞用以多種調味料爆炒，有麻油、生抽和冰糖等，加入羅勒香草來添香。餅皮抹上番茄醬和芝士碎後，放上雞肉及配菜，記得不要將太多醬汁舀到餅皮上，以免烤焗時汁液滲入餅皮內，影響口感。



材料：

麵粉 150克

小麥啤酒 50克

雞腿肉 1隻

薑片 少許

蒜頭 半個

辣椒粒 1/4

葱段 1棵

麻油 1茶匙

生抽 15毫升

冰糖 20克

羅勒 20克

乾葱 1粒

番茄醬 適量

芝士碎 適量

油 少許



做法：

1.啤酒和麵粉搓成麵糰，置雪櫃1小時30分鐘。

2.雞腿肉切件，冷水落鑊烚熟撈起。落油爆香薑片、蒜頭、辣椒粒、乾葱和葱段，放入雞腿肉、麻油、生抽和冰糖炒熟，待醬汁收乾即加入羅勒炒勻。

3.麵糰搓平，抹番茄醬和芝士碎，鋪上三杯雞餡料，以攝氏280度焗6分鐘便可。