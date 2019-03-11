啤酒味餅底+三杯雞餡薄餅　衝擊味蕾！

2019年03月11日 15:00
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    三杯雞薄餅：餅皮帶有淡淡啤酒香，配濃郁而微辛的三杯雞餡料，剛好平衡。（莫文俊攝）

    一塊Pizza配一杯冰凍啤酒，人生一樂也，惹然唔鍾意飲啤酒，依然可以用來整薄餅！西營盤一間台式精釀啤酒專門店主廚Chef Rai Ranjit就利用清新的小麥啤酒，代替水來搓麵糰，他指有麥香的啤酒可滲入麵糰內，之後再冷藏個半小時發酵便可揉搓成餅底，烘焗後香脆可口。

    至於餡料，拼棄了常用的辣肉腸，改用辛香惹味的台式三杯雞。雞用以多種調味料爆炒，有麻油、生抽和冰糖等，加入羅勒香草來添香。餅皮抹上番茄醬和芝士碎後，放上雞肉及配菜，記得不要將太多醬汁舀到餅皮上，以免烤焗時汁液滲入餅皮內，影響口感。

    材料：
    麵粉　150克
    小麥啤酒　50克
    雞腿肉　1隻
    薑片　少許
    蒜頭　半個
    辣椒粒　1/4
    葱段　1棵
    麻油　1茶匙
    生抽　15毫升
    冰糖　20克
    羅勒　20克
    乾葱　1粒
    番茄醬　適量
    芝士碎　適量
    油　少許

    做法：
    1.啤酒和麵粉搓成麵糰，置雪櫃1小時30分鐘。
    2.雞腿肉切件，冷水落鑊烚熟撈起。落油爆香薑片、蒜頭、辣椒粒、乾葱和葱段，放入雞腿肉、麻油、生抽和冰糖炒熟，待醬汁收乾即加入羅勒炒勻。
    3.麵糰搓平，抹番茄醬和芝士碎，鋪上三杯雞餡料，以攝氏280度焗6分鐘便可。