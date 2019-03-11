每周一湯：五指毛桃淮山湯　幹掉濕氣

天氣開始潮濕，偶爾下着微微細雨，再加上不健康的生活及飲食模式，有機會令體內濕氣更為嚴重。又係時候祛濕喇！有不少中藥或食材均具祛濕之效，今次南華藥業公司西灣河店負責人便介紹一款以南芪為主角的保健湯水。



北芪即黃芪，相信大家都耳熟能詳，南芪又是甚麼？原來黃芪來自北方，故稱為北芪。南芪則是指來自南方的五指毛桃（又有五爪龍之稱）。北芪與南芪同樣是補氣中藥，而南芪更是補而不燥，且具行氣利濕、舒筋活絡的功效呢！



此湯還有生曬淮山、茨實、白蓮子等材料，可煲齋湯，又或者加入西施骨或瘦肉一同煲。五指毛桃所煲的湯水，味道清甜，帶有類似椰子的香味，大人細路都愛喝。





【五指毛桃淮山湯】

材料：（4人分量）

五指毛桃 1両半

生曬淮山 1両

茨實 1両

白蓮子 1両

百合 1両

無花果 4粒

西施骨或瘦肉 1斤（亦可煲齋湯）



做法：

1.先將材料用清水洗淨，如要加入西施骨或瘦肉，請先汆水備用。

2.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中用大火煲滾後，再轉用中火煲1.5小時即可。



功效：健脾補肺，潤肺，行氣利濕，消除疲勞