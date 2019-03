【教樂事】教育，是為成就孩子未來！

早前出席了「薯片叔叔共創社」在香港大學舉行的研討會,主題為「教育目的是甚麼」?大會希望透過收集各界意見,為香港教育訂下一個發展藍圖,為孩子帶來希望。



若問各位家長何以讓子女接受教育?最常得到的答案大概是:希望孩子有一個美好將來。不過「薯片叔叔」在研討會中指出,現在的教育體系以19世紀工業時代的工廠生產原則作為藍本,效率是最主要考慮元素;但另一方面他亦引用了未來學院 (Institute for the Future)的研究報告,指出預計在2030年高達85%的工種其實至今仍未面世。各位家長可曾想過孩子目前所接受的教育方式,是否真正能為他們迎接美好將來?



【強化4C培育】

世界經濟論壇曾經發表了一篇題為《New Vision for Education - Unlocking the Potential of Technology》的報告,指出21世紀的教育應讓學生掌握16項不同技能,始能滿足21世紀的市場需求,而這些技能分別涵蓋在三大範疇中:基礎素養(Foundational Literacies)、能力(Competencies)及品格性質(Character Qualities)。其中在「能力」(Competencies)一項,4C(Critical thinking、Creativity、Communication、Collaboration)的培育,目的是希望學生能應對生活中不同的複雜挑戰。



教育是為了孩子的未來,學校有必要因應學生未來的需要而作出改變,這些改變除了在前兩篇文章中提到的教學策略及教學工具外,更重要的是教師的思維方式及學校的課程設計。有見及此,本校2019-2020學年開始便以「樂學樂玩」為發展方向,重新編排上課時間表,讓學生於上午上課,下午進行跨科學習課程、運算思維教育課程、多元智能學習等益智活動,以拓寬學生的思維訓練。



相信透過跨科學習過程,既可打破學科之間的界限,讓學生透過參與生活情境相關的學習任務,靈活並綜合運用各科知識,主動思考解決問題的方案,並透過與同儕之間的互相合作及落實執行,以發展出學生在21世紀學習中應當具有的綜合能力。



許定國Profile

佛教黃焯菴小學校長

教育碩士(課程與創新教學/資優教育)

從事教學20年,長於推展STEM及資優教育

現任香港課程發展議會委員

曾獲「第九屆香港海華師鐸獎」、

「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」