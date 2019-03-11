Lasies' Night：Best Buy唔好停　仲要玩聯乘

【Accessorize粉嫩配飾 春日造型加分利器】

春天一到，又是女生們盡情穿粉色的時候，粉色不但清新甜美，還可掃走春天潮濕的悶氣。今個春夏，如果你都想投入粉色的懷抱，除了粉色時裝，就連配飾也離不開這大熱色彩，Accessorize將多種夢幻的粉嫩色調融入設計，帶來亮眼的手袋、首飾和頭飾，絕對是春日造型加分的利器。

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【Karl Lagerfeld Chanel遺作 華麗滑雪裝】

老佛爺Karl Lagerfeld為Chanel設計的最後一個系列，於昨晚終於在巴黎Fashion Week展出。Fashion Show舉行前設有默哀儀式悼念這位時裝大師，品牌亦特別播放一段老佛爺的錄音，介紹他最後一個系列，令Fashion Show倍添傷感。Fashion Show貫徹老佛爺風格採用獨特主題布置，今次老佛爺將場地大皇宮化身成滑雪度假勝地，搭建出多個雪山小鎮木屋，地上鋪滿人造雪粒。

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【TNF UE Tech Denim 為丹寧服裝注入機能性】

丹寧布料賣點從來都是其耐用性及百搭性，基本上每件單品都可以着用上多年，而且亦輕易配搭到不同風格服飾當中，唯獨是都市人所追求的機能性是丹寧服飾最欠缺的。是次The North Face Urban Exploration最新推出的Tech Denim春夏系列，設計就正好以機能性作切入點……

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【izzue x Central Saint Martins 碰撞創意火花】

於今年首次登陸倫敦時裝周的izzue，便與CSM合作舉辦設計比賽發掘創意人才，並聯同時尚單位PHVLO，讓得獎學生的作品可以進入生產線推出巿場，實在是一個難得的機會。

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【Herschel Supply x BE@RBRICK 潮界最「熊」聯名】

是次Herschel Supply x MEDICOM TOY攜手打造的聯名系列就分別推出了100%、400%及1,000%三種尺寸BE@RBRICK，設計採用啞光Peacoat海軍藍色作主調，並配上光澤Tango紅色Heritage Backpack……

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【Club Monaco SS19 游走墨西哥】

中南美國家的色彩豐富及多元化的藝術及建築，向來都是時裝設計師最大的靈感泉源，連向來以時代感型格見稱的Club Monaco ，最新春夏系列亦以中美國家墨西哥為靈感，設計最新女裝系列。

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【WEEKEND MAX MARA 清新圖紋發放小島風情】

主打優閒時尚風格的WEEKEND MAX MARA，攜手美國知名室內設計師 Anthony Baratta，為2019年春夏打造全新NANTUCKET精選系列。靈感源於美國避暑勝地NANTUCKET，身為「美國東海岸時尚教主」的Anthony Baratta，巧妙運用色彩豐富的花紋、中國風印花和航海風格融入設計，打造出12件充滿度假風情的服飾和配飾。

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【聯「螢」踩板 SOPHNET. x VANS】

眾所周知，日本潮流品牌SOPHNET. 主理人清永浩文（Hirofumi Kiyonaga）酷愛足球運動，品牌旗下支線系列F.C.R.B.（F.C.Real Bristol）就正是以虛擬球會概念作設計，但今趟清永San唔踢足球改踩滑板，於春夏系列同滑板品牌VANS聯名合作推出一系列Neon Pack單品……

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