【決性11點】女友變肥　男友失慾望

如果各位男士有日發現另一半身材走晒樣，仲會唔會有性趣同對方啪啪啪呢？有位女網民正正係因為身材變形，而覺得相當煩惱。呢位女網民同男友啱啱拍拖時，身材算係相當窈窕，只係當拍拖日子一長，身材變得愈嚟愈肥。佢就話：「記得喺最初嘅時候，我哋每次見面都會親熱，只係家陣已經拍咗年幾拖，我哋做嘢次數愈嚟愈少，近三個月更係一次都冇。早排我厚住面皮問佢點解唔做，佢話家陣冇乜做嘅慾望。我留意到喺呢個變化中，男友經常話我體型愈嚟愈肥，而我只不過比當初肥咗12公斤啫，影響真係咁大？唔通男友真係因為我肥而唔同我做，只係如果佢肥咗，我都唔介意同佢做喎。」



網友神回應：



流感戴口罩：其實你男友未必嫌你肥，而係因為佢有其他發洩嘅渠道！你真係咪諗多咗，反而應該留意佢有冇偷食至啱。



長嘢景點：咁嘅男人真係要唔過，咁膚淺，只係識得睇身材嚟做人，冇深度嘅男人要嚟都無謂，一於減肥再飛咗佢啦！



佬在何方：我覺得肥咗12公斤都唔算太多啫，我從拍拖到家陣已婚四年，肥咗都唔止有20公斤，老公咪一樣每個星期同我啪啪啪，有時仲一晚兩次添！佢話我肥咗都好乜喎。



三手準備：只有傻瓜先至相信男人係睇內在美，當你冇外在美時，男人已經唔再願意發掘你嘅內在美，明未？