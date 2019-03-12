原諒我當天不懂得珍惜---回味殭屍估歌仔

因着互聯網、社交平台的發達，一些久遠的影像或片段，新生代也有機會重溫，近來再次備受網民關注的亞視戲寶之一《我和殭屍有個約會》(共三部曲)，據說已經播出20年，不過翻查資料，第一輯《殭屍》首播是由1998年11月橫跨至1999年1月，日子雖有少少出入，但也無損況天祐（尹天照飾）和馬小玲（萬綺雯飾）的故事於視迷心目中的地位。



第一輯《殭屍》主題曲是王韾平主唱的《夢裏是誰》，一首走小調風的歌曲，非常「主題曲」風格，也很切合故事閧首況天祐的身份---抗日戰爭時中國游擊隊隊長況國華，故歌曲滲着一股民初氣息。不過，如果說經典難忘，就要數今日的答案，來自續集《我和殭屍有個約會II》、由蔣嘉瑩主唱的主題曲《假如真的有個約會》。



《我和殭屍有個約會II》於2000年首次播放，因着首輯的奇迹般受歡迎，續集得以加大製作費，不但演員陣容加碼，連主題曲都一絲不苟，邀請到日本鋼琴演奏家西村由紀江作曲、填詞是為舞台劇《我和春天有個約會》撰寫歌曲的鍾志榮，至於主唱的蔣嘉瑩，當年雖然只是新人，但因為試音表現理想，所以摘下了這個演繹主題曲的機會。續集播出後仍然深得視迷喜愛，馬小玲的40寸長腿真是男女通殺，更打破亞視向來收視疲弱的命運，收視率突破到雙位數字，加上蔣嘉瑩當時的唱片公司有着龐大卡拉OK網絡支持，蔣嘉瑩可說是憑着《假如真的有個約會》一曲成名，而鍾志榮的歌詞也很能說出驅魔龍族第40代傳人馬小玲的複雜心情，一個身負殺殭屍重任的驅魔師，一直與人保持距離地相處，卻因為遇上況天祐這隻「食素」（堅持只喝醫院的過期血）的殭屍而陷入最大的感情危機，期間還要收伏不同的妖、鬼與殭屍，以及和況天祐聯手對付殭屍王將臣，劇情曲折吸引，大玩前後世呼應，也講因果，即使今日回頭看，還是難能可貴的神劇。



蔣嘉瑩因着一首《假如真的有個約會》而於短時間搶灘樂壇，但她卻沒有乘勝狙擊，很快便成為樂壇的「失蹤人口」，一直到2014年亞視台慶，蔣嘉瑩以神秘嘉賓身份演繹《假如真的有個約會》，一時間，網民紛紛表示「童年回憶返晒嚟」，也驚訝她連外貌也沒甚改變，蔣嘉瑩透露自己已婚，已是一名媽媽了，當年沒有再繼續唱歌，只因媽媽希望她能繼續學業，後來蔣嘉瑩也有出席一些公開活動，2017年也上過《流行經典50年》，當然是大唱她的成名曲《假如真的有個約會》啦！所謂的武林高手，招式不用多，有用的一招就夠了，信焉！





《假如真的再有約會》

作曲：西村由紀江

作詞：鍾志榮

主唱：蔣嘉瑩



人清醒 難感性

迷失方能找到期待愛情

夢中見 亦高興

能將心靈希冀盡說明

誰決定 人本性

或許生命中有埋沒姓名

純真愛 難記認

人間本來應該是有情



望這不再熟悉破落故城 何以變了這樣寧靜

長街失去歡欣笑聲 留下我孤單的一個生命

凝望這風雪未知那日會停 來世你我要是重認

能否找到彼此背影 假如全無憑無證



原諒我當天不懂得珍惜 只知任性壞事情

唯願你此刻可於虛空中 將心聆聽

將來若 真的再有個約會會完成

真的會再有這樣深情 我以天為證跟你帶領

我以天為證請你帶領





聽歌時間：https://bit.ly/2Hqy1H9