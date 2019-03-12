自製無糖Dairy Free醬汁　煮出好滋味﻿

任何菜式配搭到合適的醬汁，都能為食物錦上添花。不過坊間很多現成醬汁，味道劃一又或加添多種人造色素或材料，熱量高又未必健康。想食得健康又滋味，不如自己整。IG@lindseyeatsla就一口氣教大家炮製3款不同風格的醬汁，以牛油果、菠菜和龍蒿等做主材料的Green Goddess，特別加入檸檬汁和油，辟除草青味之餘，質感更滑。



另一款惹味的檸檬芥辣醬，選用了黃芥辣和Dijon芥辣作配，加入乾葱令香氣更濃，配蔬菜或肉類都咁啱。至於番茄芝麻醬，在攪拌前先將番茄略烘烤，令其散發甜味及香氣，再加入溫和的芝麻醬和營養酵母，相當健康。最特別是每款醬汁都沒有加糖，又使用無糖Dairy Free乳酪，素食者都啱用，無論配沙律、多士、麵包、意粉又或肉類都得。



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Green Goddess材料：

牛油果 1個

歐芹 1/3杯

菠菜葉 1/3杯

龍蒿 1/3杯

芫荽 1/3杯

檸檬汁 1個

橄欖油油 3至4湯匙

無糖Dairy Free乳酪 1/4杯

鹽 少許

胡椒 少許



檸檬芥辣醬材料：

檸檬汁 1個

黃芥辣 2湯匙

Dijon芥辣 3湯匙

乾葱 1個

無糖Dairy Free乳酪 1/4杯

鹽 少許

胡椒 少許



烤番茄芝麻醬材料：

烤番茄 1杯

芝麻醬 3至4湯匙

無糖Dairy Free乳酪 1/3杯

鹽 少許

胡椒 少許

營養酵母 1/3杯



做法：

將材料全部攪成蓉即成。