自製無糖Dairy Free醬汁 煮出好滋味
2019年03月12日 11:00
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3款素醬汁，各有特色，配沙律、薄餅或三文治都得。（互聯網）
任何菜式配搭到合適的醬汁，都能為食物錦上添花。不過坊間很多現成醬汁，味道劃一又或加添多種人造色素或材料，熱量高又未必健康。想食得健康又滋味，不如自己整。IG@lindseyeatsla就一口氣教大家炮製3款不同風格的醬汁，以牛油果、菠菜和龍蒿等做主材料的Green Goddess，特別加入檸檬汁和油，辟除草青味之餘，質感更滑。
另一款惹味的檸檬芥辣醬，選用了黃芥辣和Dijon芥辣作配，加入乾葱令香氣更濃，配蔬菜或肉類都咁啱。至於番茄芝麻醬，在攪拌前先將番茄略烘烤，令其散發甜味及香氣，再加入溫和的芝麻醬和營養酵母，相當健康。最特別是每款醬汁都沒有加糖，又使用無糖Dairy Free乳酪，素食者都啱用，無論配沙律、多士、麵包、意粉又或肉類都得。
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Green Goddess材料：
牛油果 1個
歐芹 1/3杯
菠菜葉 1/3杯
龍蒿 1/3杯
芫荽 1/3杯
檸檬汁 1個
橄欖油油 3至4湯匙
無糖Dairy Free乳酪 1/4杯
鹽 少許
胡椒 少許
檸檬芥辣醬材料：
檸檬汁 1個
黃芥辣 2湯匙
Dijon芥辣 3湯匙
乾葱 1個
無糖Dairy Free乳酪 1/4杯
鹽 少許
胡椒 少許
烤番茄芝麻醬材料：
烤番茄 1杯
芝麻醬 3至4湯匙
無糖Dairy Free乳酪 1/3杯
鹽 少許
胡椒 少許
營養酵母 1/3杯
做法：
將材料全部攪成蓉即成。