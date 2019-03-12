自製無糖Dairy Free醬汁　煮出好滋味﻿

2019年03月12日 11:00
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    3款素醬汁，各有特色，配沙律、薄餅或三文治都得。（互聯網）

    任何菜式配搭到合適的醬汁，都能為食物錦上添花。不過坊間很多現成醬汁，味道劃一又或加添多種人造色素或材料，熱量高又未必健康。想食得健康又滋味，不如自己整。IG@lindseyeatsla就一口氣教大家炮製3款不同風格的醬汁，以牛油果、菠菜和龍蒿等做主材料的Green Goddess，特別加入檸檬汁和油，辟除草青味之餘，質感更滑。

    另一款惹味的檸檬芥辣醬，選用了黃芥辣和Dijon芥辣作配，加入乾葱令香氣更濃，配蔬菜或肉類都咁啱。至於番茄芝麻醬，在攪拌前先將番茄略烘烤，令其散發甜味及香氣，再加入溫和的芝麻醬和營養酵母，相當健康。最特別是每款醬汁都沒有加糖，又使用無糖Dairy Free乳酪，素食者都啱用，無論配沙律、多士、麵包、意粉又或肉類都得。

    https://www.instagram.com/p/BudBizcj8fd/

    Green Goddess材料：
    牛油果　1個
    歐芹　1/3杯
    菠菜葉　1/3杯
    龍蒿　1/3杯
    芫荽　1/3杯
    檸檬汁　1個
    橄欖油油　3至4湯匙
    無糖Dairy Free乳酪　1/4杯
    鹽　少許
    胡椒　少許

    檸檬芥辣醬材料：
    檸檬汁　1個
    黃芥辣　2湯匙
    Dijon芥辣　3湯匙
    乾葱　1個
    無糖Dairy Free乳酪　1/4杯
    鹽　少許
    胡椒　少許

    烤番茄芝麻醬材料：
    烤番茄　1杯
    芝麻醬　3至4湯匙
    無糖Dairy Free乳酪　1/3杯
    鹽　少許
    胡椒　少許
    營養酵母　1/3杯

    做法：
    將材料全部攪成蓉即成。