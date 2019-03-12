【解構高級西裝】全手鈎樸工藝

平日穿西裝上班的男士們，對於西裝的認識有幾多？開業至今已有近40年歷史的西裝店裁藝軒，曾獲得裁縫業界大小獎項，亦獲旅遊發展局頒發傑出優質商戶銀獎，對於西裝製作，裁藝軒當然有深厚的認識，而高級西裝的其中一項精髓——全手鈎樸到底是甚麼？



樸，即是西裝面料和里布之間的物料，一般以馬尾毛、麻、羊毛和棉等成分製成。它的作用是令西裝的前幅造型更立體自然，令穿着者的身形更顯挺拔。



樸分幾個等級，坊間的現成西裝一般以最低級的燙樸製成。由於燙樸是透過熱力把樸燙上西裝，日子一久面料表面容易出現小泡泡。而高級訂製西裝必定是以手鈎樸製成，製法主要是透過一針一線慢慢把樸挑上西裝，縫製全朴大約需要來回底面鈎6800針(平均6000-8000針)。



手鈎樸不會死附於西裝上，而會隨着穿着者的活動和身形靈活變動。日子愈久，西裝便變得愈合身。由於身體不同部分的形狀各異，樸並非一幅過就能凸顯身形。除了有主身的樸，還有分別強化胸部和肩部等部分的樸，令穿着者的身形更健壯自然，活動時亦更添靈活。



有興趣為自己添置一套貼身得體的西裝的話，可以光臨裁藝軒的中環或尖沙咀門市進行訂造。當然，到店前最好提前進行預約，讓店員預先準備適合你的面料及度身空間，那麼訂造流程自然省時又方便!



裁藝軒

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