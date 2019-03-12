三界五行：信佛無分生肖

本命佛，全名是終身本命佛。按佛教教義，任何人由出生之時開始，就有一位菩薩守護一生。用俗家語言解釋，可能較易明白，佛是不會收任何「保護費」的，至於人領不領這個「情」，就是緣，信則有緣，有緣則信。



八位本命佛，雖然分別守護不同生肖的人，但是，不同生肖的人，如果有緣，可以信奉同一位佛。例如，一家幾口，不同生肖，家中供奉觀音菩薩，也就是都與觀音菩薩結了善緣，都可以得到觀音菩薩的守護。其實，八位本命佛都是法力無邊，各位看了以下簡單的緣起，就容易領悟。



千手觀音是觀音菩薩化身之一，觀音菩薩為利一切眾生，度一切苦厄，發宏願，得有千手千眼。千，只是一個形容多、形容無數的詞，其實是無所不能的意思。觀音菩薩與文殊菩薩、普賢菩薩、地藏菩薩，合稱中國四大菩薩。觀音菩薩是鼠生肖人的本命佛，也是有緣善信的守護大士。



虛空藏菩薩，「虛空」是廣大的意思，正因為虛、因為空，所以可包容萬物；藏，是儲藏福德與智慧；虛空藏，就是有無限福德、智慧，並以濟度眾生為快樂的菩薩。佛祖這樣讚譽：虛空藏菩薩擁有的三昧如大海無邊，戒定如須彌山穩重，忍辱如金剛堅強，精進如疾風勇猛。憑這些法力，虛空藏菩薩不但生肖屬牛、虎之人的守護神，也值得所有世人的尊重、奉迎、供養。（待續）



方向宇