90後少女夢想成真　自創閃亮獨角獸花藝

充滿神秘感的獨角獸，是不少少女的幻想，你又是否其中一位？90後的Mercury因為小時候對獨角獸的憧憬，啟發她設計了一系列獨角獸造型的花藝模型，並於今年2月開創網店Pink Fable。短短一個月，已經吸引不少城中名媛，明星的熱烈追捧，好似熱戀中的阿Sa和莊思明收到禮物後，都忍不住要影相打卡。



據Mercury的介紹，品牌分為兩個系列，粉色系的Iris' Treasure造型比較活潑可愛，而Ever After系列的設計則是行高貴穩重的路線。前者採用了香皂花製作，設有白色、粉紅色、天藍色、紫色的選擇，毛髮的部分，更是以彩色花瓣襯托，非常搶眼。除此之外，比起一般兩三日便會凋謝的鮮花，它們的保存期限則持久得多，只要不放在潮濕，太陽暴曬的地方，想存放3年以上，絕不成問題。另一方面，後者選用了永生花作原材料，保存期限長達3年，主打火熱的紅玫瑰拼黑玫瑰，以及型格的黑玫瑰拼金玫瑰兩款設計，為品牌的限量版，需要提前三星期預訂。



講到獨角獸最特別之處，當然是以閃石打造而成的獨角，Mercury強調︰「每一顆閃石都是全人手一粒一粒黏貼上去，並且使用了Swarovski的水晶閃石。另外，我們由包裝，到獨角獸的核心都是全人手製作，包括亞加力膠盒、底座，每一個步驟都是全人手，沒有經過任何機械，所以每一隻成品都十分矜貴，而且耗時亦相當長。」



除此之外，6款獨角獸還蘊含了不同的花語，可以代你向另一半表白心迹。「我們白色的獨角獸代表清純，單純的感情，粉紅色的獨角獸則是代表愛的宣言，而藍色獨角獸就代表珍貴，罕有的意思，至於紫色是代表你的幸福比我重要。紅色和黑色的獨角獸是比較獨特的系列，而且它們是限量版，比較可以代表男士對女士的愛，相等於告訴對方『你好獨特』，紅色可以代表火熱的愛，而黑色可以代表低調得來，放在心中的愛。」趁着白色情人節臨近，男士們都不妨以獨角獸花藝模型作禮物，向另一半聊表心意。



Instagram︰@pinkfablehk

場地︰TogetherWorkshop