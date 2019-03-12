大健事：中醫教補腦　為考生打氣

3、4月為公開試的季節，相信不少DSE考生都正在積極備戰，希望考到好成績。要溫習成效事半功倍，不妨聽中醫意見補補腦，輕鬆打大佬。黃祥華中醫診所註冊中醫師朱健聰表示，大腦是人體內的複雜器官，主宰我們的每個活動，更為元神之府，而「精生髓、腎藏精」，所以想補腦應先補腎，當腎氣充足，精氣自然旺盛，腦力亦得以提升。



想做到補腎，就要有健旺的脾胃功能，中醫認為脾胃是後天之本，氣血生化之源，脾胃健旺，腦髓得養，所以在日常生活中多食用一些具有健脾補腎的食材，如淮山、蓮子、枸杞子、核桃、黑豆、黑芝麻、魚類等，就可補腎、補腦。要把健脾食材融入飯食，不防參考朱醫師提供的補腦食療。



益智補腦粥（1-2人分量）

材料：紫糯米200克、龍眼肉3錢、紅棗3-5粒

做法：把材料加水熬煮成粥即成。

功效：養心健脾、益智。冬天容易手腳冰冷、記憶力差、難以集中精神、睡眠欠佳且氣血不足者適用。



健腦益智湯（2-3人分量）

材料：核桃15-20克、黑豆45-50克、銀杏15克、淮山30克、茯神30克、鯽魚1條

做法：把黑豆、淮山、茯神洗净，並以水泡15-20分鐘；核桃及已去殼去衣的銀杏洗淨備用；鯽魚洗淨煎煮後入袋備用。把所有食材放入鍋中並加入約2,000毫升清水，加入生薑2片後以大火煮滾，然後用細火慢煲1.5-2小時。

功效：健脾安神，補腦。容易疲倦乏力、精神不足、睡眠欠佳、腦力勞動多、脾腎兩虛者適用。



核桃牛蒡蓮子安神湯（2人分量）

材料：牛蒡1條、核桃20克、蓮子30克、排骨適量

做法：把牛蒡削皮洗乾淨切片；蓮子、核桃、排骨洗乾淨備用。把所有食材放入鍋中並加入約1,500毫升清水，武火煮沸轉文火煲1.5小時。

功效：健脾益氣、養心安神。工作學習壓力大、睡眠不佳，記憶力減退，心煩疲倦者適用。



益氣聰明茶（1-2人分量）

材料：太子參2錢、遠志1錢、石菖蒲2錢、龍眼肉3錢、蜂蜜適量

做法：將所有食材放入鍋中並加600毫升水，煮沸轉小火15-20分鐘，去渣並以蜂蜜調味即成。

功效：健脾養氣、養心安神。壓力大、注意力難集中、睡眠欠佳者適用。

備注：感冒時不適宜飲用。



飲食以外，閒時以拇指指腹按壓以下穴位，或以回旋方式輕輕按揉（按揉20-30下，以局部有痠麻脹痛感為宜），亦可達提神醒腦、緩解減壓、增強記憶力的功效。



百會穴：位於兩耳尖連線中點



太陽穴：位於頭部兩側，眼睛後部的凹陷處



風池穴： 位於脖子與髮際交接線的左右凹陷處



印堂穴：位於人體面部，兩眉頭連線中點