本日日本：大阪王將新口味　聯乘日清王牌的……

作為日清食品王牌之一的U.F.O.炒麵相信唔使多介紹，這款深受日本人喜愛的即食食品，估唔到連著名連鎖食肆都要搵佢搞聯乘！擁有約360間分店、專食餃子及炒飯的大阪王將今年迎接50周年，當然少不了要搞搞新意思，當中花生指數最高的，莫過於今日起推出期間及數量限定的「U.F.O.醬汁炮製的炒麵飯結合打了U.F.O.醬汁芡的天津飯真的好味！」你冇睇錯，店舖竟然將人氣食品炒麵飯（將炒麵跟飯一起於鐵板同炒，並以醬汁調味），採用了日清的U.F.O.醬汁來同炒！與此同時，該出品更結合了日式中華料理天津飯加芙蓉蛋及芡汁的特色，而該芡汁更將大阪王將秘傳調味料與U.F.O.的醬汁混合炮製，真係啖啖都有U.F.O.的滋味！



其實之前大阪王將與日清U.F.O.於上年9月已有合作前科，推出名為「大阪王將真實地試作日清炒麵U.F.O.」，為顧客呈上淥好的生麵、豬肉及炒白菜，並同時附上一包貨真價實的U.F.O.醬汁，等你可以享受與別不同的店舖版U.F.O.！而作為第2彈的聯乘炒麵飯，不少網友已搶先試味，食過都話味道OK，當中的粗身麵入口軟身，跟炒飯混在一齊食相當夾，而且混入U.F.O.醬汁的芡汁跟滑蛋加起來吃很滋味！如此的獨特聯乘滋味，大家有冇興趣試試？每碗盛惠640日圓。

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