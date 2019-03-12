ASICS革命性新跑鞋：METARIDE

近年長跑跑鞋出現革命性全新設計概念，「快鞋」已不再只是薄底設計，保護性高又輕身慳力的厚底快鞋成了最新潮流，最佳例子當然是跑友們熱捧的4%。同樣深得跑友捧場的ASICS，最近亦研發出另一革命性全新跑鞋METARIDE，同樣標榜高保護性厚底，兼同樣輕身慳力的多重功能。跑鞋最矚目之處當然是其獨特的多層式鞋底設計，鞋底結合超過6種品牌專利技術，其中全新GUIDESOLE柔軟鞋底擁有弧形曲線及穩固前掌位置，幫助減少腳踝扭傷的風險，加上3D GUIDANCE LINE有助重心轉移及幫助腿部擺動，所以着起跑步時會感到跑鞋有推動感覺。鞋底還結合FLYTEFOAM中底及FYTEFOAM PROPEL彈性中底，提供舒適同回彈感，而ASICS GRIP SOLE網狀大底加強抓地力。後踭位設有METACLUTCH穩定裝置，配合針織鞋面，提供更佳的支撐同更包腳。結合多種嶄新技術設計，售價當然有番咁上下，新鞋香港售價貼近二千港元，各位品牌忠粉跑友，可有興趣一試新鞋功力，提升自己的表現呢？