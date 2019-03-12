廣島吳市　鐵鯨「潛」遊

你可知道，二次大戰時日本巨艦「大和號」是在那裏建造嗎？原來就在廣島吳市。吳市從古至今，造船業都很發達，故一直是日本軍事重鎮，亦是全國唯一有潛水艇的地方。今天在吳市的「海上自衛隊吳史料館」，更是日本唯一、甚至是全球少數可進入潛水艇內部參觀的地方。只要你來到「海上自衛隊吳史料館」門前，相信無不會被眼前泊在門外半空的潛艇秋潮號（Akishio）所震懾，這艘在1983年建造、2004年退役的汐潮級潛水艇，從2006年開始便成為這裏的鎮館之寶，令此館又名「鐵鯨館」。



只要登上3樓，便可通過通道走進潛艇，艇內空間確實非常狹窄，給船員睡的三格床，連想坐起身也不行，直至見到士官會議室與艦長室，才多點活動空間；走進最深處，便是潛艇最核心的艦橋，駕駛座前面沒有窗，只有密密麻麻的儀表板，如不懂看，駕駛潛艇便像瞎子摸象；不過艦長常會用的潛望鏡，卻是貨真價實可眺望船外的海面，參觀者都可排隊試玩；如從地板特設的玻璃窗下望，更可望到下層的魚雷艙呢；如碰巧遇上熱心的駐場工作人員，他們更會示範把艦橋的白燈，轉成潛艇「晚上」的紅燈，立即令你有處身潛艇電影的緊張氣氛中。



除了真潛水艇內部，在史料館3樓亦有不少有關潛水艇的資料介紹，包括整艘潛水艇的內部立體模型結構，也有艇內船員生活介紹。而在2樓展示區，便詳細介紹了日本海上自衛隊的掃雷工作，包括以圖文及影片，介紹了水雷的觸發原理，及利用無人潛艇、潛水員協助引爆水雷的方法，現場更展示了各種掃雷工具實物，包括給畫成鯊魚、海豹樣子的獵雷載具，出奇地可愛呢。



海上自衛隊吳史料館（鐵鯨館）

地址：廣島縣吳市寶町5-32

開放時間：9:00am-5:00pm（逢周二休）

門票：免費

網址：http://www.jmsdf-kure-museum.go.jp

鳴謝：鳴謝：JNTO日本國家旅遊局、2019日本香港觀光年