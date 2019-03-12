生活夜校：日本的國花是……

踏入櫻花季，很多人第一時間想起的就是日本，大家總會把櫻花與日本聯想在一起，那麼日本的「國花」，順理成章就是櫻花吧！



假如閣下這樣想就錯了，或至少不完全正確，因為有一種花特別受日本皇室的重視，就是菊花。



首先，日本並沒有法律上確認的國花，但一般來說，通常會用皇室喜愛的菊花代表國花。菊花是日本皇室的象徵，連日本皇室也稱為「菊花王朝」，皇帝崇尚菊花的原因，眾說紛紜，有指在8世紀末，中日交往漸多，而菊花亦由中國傳至日本，由於當時菊花物以罕為貴，因此帶動了一股愛菊之風，在平安時期，皇室貴族和文人雅士都大力推崇菊花之美，中國九月初九重陽節在日本也變成菊花節，大臣在這天要拜見天皇，君臣共賞菊花、共飲菊酒，而日本皇室的家徽，亦是「十六瓣八重表菊紋」。



明治維新後，菊花作為皇室的裝飾開始流傳至民間，明治中期，部分神社寺院的神殿、佛堂開始被允許可以用菊花花紋做裝飾，而20世紀初，日本積極對外擴張，日軍軍器、軍艦都被刻上金色的菊花圖案，以宣揚忠君愛國。



即使到了今天，由於日本沒有國徽，日本的駐外使領館的大門上，習慣把菊花當作國徽來使用。日本人的護照上，也是以「十六花瓣八重表菊紋」為標記，而50円硬幣背面，也採用了菊花圖案。



在民間，遇上重大場合，例如婚禮之類，主人家腰帶服飾都是選用菊花圖案，而日本人也愛種菊花，認為這是富貴的象徵！每年舊曆九月，到菊園賞菊的風氣至今不衰。

當然，淒美的櫻花，也是日本人的驕傲。或者可以這樣說，櫻花是日本普羅大眾精神上的象徵，而皇室的象徵則是菊花，兩者都可說是日本「國花」，打和，Super！