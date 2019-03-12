爆旋陀螺的熱潮代代相傳，今時今日仍然見小朋友得閒「爆兩爆」，都不分男女沉醉於這種「Go！Shoot！」玩意中，如果你的仔仔女女都是爆旋陀螺迷，記得即日至4月28日帶他們參加「西寶城‧爆旋陀螺」極限對戰主題活動，現場首設兩座達1.8米高的巨型爆旋陀螺立體裝置，亦展出多款熱爆爆旋陀螺圖鑑，讓陀螺迷現場感受爆旋陀螺之非凡氣魄！另外，商場更邀請了現為「iSTEM Ed Association」主席的STEM Sir拍片剖析最強陀螺的秘密，講解各樣配件的原理及影響，而片段亦會於場內播放，透過爆旋陀螺引發小朋友的學習興趣。活動期間更會舉辦《亞洲盃香港區選拔賽》，讓全港陀螺高手施展渾身解數，爭取冠軍寶座！



驚喜玩意豈止於此？同場更設有「爆旋陀螺期間限定店」，除發售多款最新產品外，更包括銀翼版重生鳯凰及青逆白龍等會場限定產品，爆旋陀螺愛好者密切留意！大家只需要於場內消費滿指定金額，即有機會免費換領商場獨家「爆旋陀螺精美貼紙」，極具收藏價值。