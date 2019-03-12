決性11點：激情關頭　系統故障

Q： 本人男性，6年前，我當時34歲，與一位在網上結織的女子，在澳門過了一晚。當時我做足前戲，偏偏不能勃起！當自己一個人的時候，卻能用手完成至發射及；至去年12月，我已經40歲，與女友去東京旅行，在臨走前一夜，我起了色心與她纏綿起來，做前戲的程度比之前那位有過之而無不及，因為我還替她進行口舌服務，但又偏偏不能勃起，兼且全身打冷震！直至返到香港，第二天早上，我卻竟然有晨勃！為何我一到緊要關頭，那話兒就會不聽話？我是否性無能？



L君



A：現時情況並不屬性無能，正如閣下所指出，於平常的「非伴侶性愛」的性處境下，例如自慰和晨勃時充血正常，反映閣下是絕對擁有自然的性衝動和性實力的。

何以在激情關頭，偏偏發生系統故障，以致未能順暢交合，破壞魚水之歡？這主要是源於心理障礙。有部青壯年男性經常受阻心理因素，在性行為過程中，因內心埋藏了緊張壓力、焦慮恐慌、自我要求過高等情結，而導致臨場表現失準。



勃起功能障礙可區分為持續性、偶發性、特定性等三種情況。特定性勃起功能障礙同樣和心理認知相關，它是指一位男士處身於特定情境，如面對某位或某類型的性對象、環境場地、心態、情緒和氣氛時，即會不期然發生勃起功能障礙。閣下所提及的失手經驗均發生於與異性旅行期間，而且是雙方準備發生首次親密接觸，這甚大機會是閣下擔憂旅程的共寢日子有限，生出了背水一戰的錯誤緊迫念頭，繼而觸發特定性勃起功能障礙。下趟閣下為激情而亢奮之同時，亦必須讓自己儘量放鬆心情，莫因心理桎梏而令到性興奮的高峰點僅止於前戲。



李偉儀