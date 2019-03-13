百年文武二帝廟　創新界先河

香港中學文憑試中文科口試今日開始舉行，為了取得好成績，同學仔除了畀心機溫習之外，不少望子成龍的家長也會去文武廟祈求職司文學和官祿的文帝保祐。提起文武廟，大部分人都會想起上環荷李活道的百年古廟，其實大埔富善街亦有座文武二帝廟，建於光緒17年（1891年）同樣已有過百年歷史，自1984年5月11日更被列為法定歷史建築，成為新界首座受古物及古迹條例保護的建築物。



大埔文武二帝廟由七約鄉民合力興建，於1892年正式啟用，廟內同時供奉文武二帝，門額刻着「文武二帝廟」，中庭共分正門、露天庭園和偏廂，以及大殿3部分。走進正門後會見到另一對門，此門只會在初一、十五以及關帝與文昌帝壽誕時才「中門大開」；至於大殿則供奉着文昌帝與關武帝。而中庭兩側總共有8個廂房，昔日鄉紳途經大埔時都會在入口兩側的廂房度宿。



這座廟宇以青磚建造，地面由廣東大階磚鋪砌而成，牆飾與正門上方的木雕簷板雕工精細，不過始終已有逾百年歷史，所以到了1985年就獲政府資助進行大規模修復工程，修葺後至今仍保持着完好舊貌。