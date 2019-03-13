吞拿魚壽司真身竟然係......
2019年03月13日 09:00
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看似醃漬吞拿魚其實是番茄，幾可亂真。（互聯網）
壽司多用海產及魚鮮作食材，但唔少人都怕吃生魚片，不如跟IG@thetastyk學用番茄來扮吞拿魚炮製成壽司。先揀選幾個熟番茄，去皮去籽後，浸泡在混合了醬汁、味噌和加入其他調味料內浸漬冷藏約30分鐘至入味，便可以取出放在壽司飯面，過程簡單又方便，最重要是，像真度非常高。
由於番茄經過醃製，鹹香有致，故不會再配芥末豉油，可改用豆腐、腰果等攪拌的「忌廉芝士醬」搭配，入口鮮而不膩，有趣又好吃。
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材料：
壽司飯 200克
熟番茄 3個
醃製材料：
醬油 1湯匙
味噌 1茶匙
橄欖油 1湯匙
煙粉紅椒粉 1/2茶匙
紫菜碎 1/2茶匙
熱水 2湯匙
忌廉芝士材料：
豆腐 150克
腰果 1/2杯
白酒醋 1湯匙
蒜粉 1/2茶匙
鹽 1/2茶匙
胡椒粉 1/2茶匙
做法：
1.番茄輕烚去皮，每個切成4件去籽。
2.醃製材料拌勻，放入番茄片浸冷藏30分鐘。
3.將忌廉芝士材料全部攪拌成蓉。
4.壽司飯放番茄片，再唧忌廉芝士醬便成。