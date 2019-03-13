吞拿魚壽司真身竟然係......

2019年03月13日 09:00
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    看似醃漬吞拿魚其實是番茄，幾可亂真。（互聯網）

    壽司多用海產及魚鮮作食材，但唔少人都怕吃生魚片，不如跟IG@thetastyk學用番茄來扮吞拿魚炮製成壽司。先揀選幾個熟番茄，去皮去籽後，浸泡在混合了醬汁、味噌和加入其他調味料內浸漬冷藏約30分鐘至入味，便可以取出放在壽司飯面，過程簡單又方便，最重要是，像真度非常高。

    由於番茄經過醃製，鹹香有致，故不會再配芥末豉油，可改用豆腐、腰果等攪拌的「忌廉芝士醬」搭配，入口鮮而不膩，有趣又好吃。

    https://www.instagram.com/p/Bult6XsByoq/

    材料：
    壽司飯　200克
    熟番茄　3個

    醃製材料：
    醬油　1湯匙
    味噌　1茶匙
    橄欖油　1湯匙
    煙粉紅椒粉　1/2茶匙
    紫菜碎　1/2茶匙
    熱水　2湯匙

    忌廉芝士材料：
    豆腐　150克
    腰果　1/2杯
    白酒醋　1湯匙
    蒜粉　1/2茶匙
    鹽　1/2茶匙
    胡椒粉　1/2茶匙

    做法：
    1.番茄輕烚去皮，每個切成4件去籽。
    2.醃製材料拌勻，放入番茄片浸冷藏30分鐘。
    3.將忌廉芝士材料全部攪拌成蓉。
    4.壽司飯放番茄片，再唧忌廉芝士醬便成。