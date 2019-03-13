吞拿魚壽司真身竟然係......

壽司多用海產及魚鮮作食材，但唔少人都怕吃生魚片，不如跟IG@thetastyk學用番茄來扮吞拿魚炮製成壽司。先揀選幾個熟番茄，去皮去籽後，浸泡在混合了醬汁、味噌和加入其他調味料內浸漬冷藏約30分鐘至入味，便可以取出放在壽司飯面，過程簡單又方便，最重要是，像真度非常高。



由於番茄經過醃製，鹹香有致，故不會再配芥末豉油，可改用豆腐、腰果等攪拌的「忌廉芝士醬」搭配，入口鮮而不膩，有趣又好吃。



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材料：

壽司飯 200克

熟番茄 3個



醃製材料：

醬油 1湯匙

味噌 1茶匙

橄欖油 1湯匙

煙粉紅椒粉 1/2茶匙

紫菜碎 1/2茶匙

熱水 2湯匙



忌廉芝士材料：

豆腐 150克

腰果 1/2杯

白酒醋 1湯匙

蒜粉 1/2茶匙

鹽 1/2茶匙

胡椒粉 1/2茶匙



做法：

1.番茄輕烚去皮，每個切成4件去籽。

2.醃製材料拌勻，放入番茄片浸冷藏30分鐘。

3.將忌廉芝士材料全部攪拌成蓉。

4.壽司飯放番茄片，再唧忌廉芝士醬便成。