家樂事︰線條藝術設計　打造時尚家居

想要打造奢華高貴的家居，卻又不顯俗氣？除了在用料上，可以揀選典雅的白雲石和型格的黑鋼互相襯托，亦可在設計上加入線條元素，提升屋企的時尚感。不信？一於睇睇AT Home Design室內設計師Kodi的示範，看看他如何利用線條，令屯門瓏門1座的兩房一廳單位，變身成摩登小型豪宅。



【跌級天花】

講到設計師的得意之作，就非客廳的跌級天花莫屬。用料選用了黑色不銹鋼配搭木條，形成凹凹凸凸的層次感。再加上天花的四邊裝有燈槽，滲透着柔和燈光，為屋企營造出溫暖氣氛。



【摩登梳化】

別以為梳化一定是四平八穩，好似設計師精選的日本製梳化，設計則新潮獨特，透過線條呈現出「摺紙」般的立體感，為家居時尚大大加分。除此之外，它的質地更如榻榻米一樣舒服，絕對是中看又中用。



【藝術牆飾】

原本平平無奇的白牆上，只要加上一件不銹鋼裝飾，時尚感立即大大提高！瑰麗的玫瑰金色，配襯不規則的線條，得體又不覺花巧，成為家中亮點之一。



【線條吊燈】

位於玄關附近的吊燈，同樣大玩線條藝術，從不同角度看，更會有不一樣的視覺效果。