三界五行：知行合一　穩重機靈

生肖屬兔的人，終身本命佛是文殊菩薩。文殊菩薩在佛界地位崇高，除了與觀音菩薩、普賢菩薩和地藏王菩薩合稱為四大菩薩，更與佛祖釋迦牟尼、普賢菩薩成為華嚴三聖。



文殊菩薩以智慧輔助釋迦牟尼，成為左肋侍，普賢菩薩以行動輔助釋迦牟尼，成為右肋侍。一左一右，代表知行合一，也代表因與果，成就了佛果。佛祖與左右肋侍，三位一體，是佛國的三至尊──釋迦三尊。佛祖認為，文殊有大智慧，即是「高智商」，但是，單靠智慧、聰明，未必有功業，因為很多壞人的智商也很高，頭腦也很靈活，聰明人要做好人還需要有善良的心，而文殊菩薩兩者俱備，既聰明又善良。



自然界的兔，聰明而善良，在十二生肖中，兔的攻擊力最弱，在弱肉強食的大自然，可以一直生存而不被淘汰，靠的就是智慧。



生肖屬龍、屬蛇的人，終身本命佛是普賢菩薩。普賢菩薩與文殊菩薩相輔相成，文殊是大志，普賢是大行，知行合一，無敵組合。但必須明白，文殊菩薩既動腦筋，又把思想落實在行動；普賢菩薩在行動中，又善動腦筋。文殊與普賢這兩位尊名的翻譯，音義俱佳，文殊是文思殊勝，「普」是普遍，普渡普濟，「賢」是最好的方法，即佛家的妙法。文殊是智德、證德，普賢是理德、靜德。文殊菩薩機靈中穩重，普賢菩薩穩重中機靈，其實都是世人學習榜樣，並不單止屬兔、屬龍或屬蛇的人。



方向宇