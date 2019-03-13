Hello Kitty x Melissa　童心爆發

無論是小女孩還是大女孩，似乎都抗拒不了Hello Kitty與粉紅系的魔力，知悉女生心意的Melissa特意在春夏季準備了驚喜的聯乘設計，推出一系列的Hello Kitty鞋子，當中更包括小童及中童的鞋款。小朋友大多好動活潑，故品牌特別為她們設計了專屬運動鞋款，鞋頭以Hello Kitty的立體大頭肖象作點綴，搶眼奪目；此外鞋踭亦加上Hello Kitty的標誌性蝴蝶結，與鞋頭呼應，即使簡約的衣着打扮，襯托獨特設計的Mini Melissa Be + Hello Kitty鞋款，都能點綴造型。



至於中童，品牌亦為她們預備了充滿玩味的撞色配搭，利用Hello Kitty的經典藍色鞋底襯白色的鞋身和Hello Kitty大頭肖象，綴以紅色的鞋帶，而另一款則以全粉紅的鞋身和Hello Kitty大頭肖象，大膽地配襯黑色鞋帶。聯乘設計除了運動鞋款外，亦貼心地為斯文女生們準備平底鞋款，並貫徹整個系列的設計重點，均以Hello Kitty立體大頭像放在鞋頭，同時鞋墊內亦低調地印上Hello Kitty的頭像。看到這些可愛又不失潮流的設計，即使本身不是Kitty粉絲的朋友，應該也會心動。