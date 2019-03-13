大堆頭海鮮鍋　連汁都唔放過

2019年03月13日 15:00
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    一鍋有齊雞肉、香腸、蟹肉和蝦肉，一大班人食都夠。（互聯網）

    做大廚要顧及每個家庭成員或朋友的飲食喜好，朋友A愛吃肉、小朋友B喜歡吃海鮮，但又無可能每次都煮九大簋，IG@immaculatebites就教大家炮製大堆頭的海鮮雞肉香腸鍋，先將牛油和麵粉煮勻，加入芥花籽油慢慢煮至變色，就可以放入蔬菜粒炒香，首先加入切件雞腿肉、蟹腳和煙熏香腸，再配以各式調味料，便可倒入雞湯和番茄粒煮熟，差不多煮熟時再加蝦肉便完成。

    一鍋內有齊嫩滑雞肉、鹹香的香腸、鮮味的蟹肉和蝦肉，就連醬汁都惹味十足，只要加入米飯，撈汁拌勻再吃海鮮或肉類，啖啖惹味，最緊要一鍋滿足到各人的要求，免傷腦筋。
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    材料：
    芥花籽油　1/4杯
    煙熏香腸片　8安士
    去皮雞腿肉　2磅
    麵粉　1/2杯
    無鹽牛油　1/4杯
    青椒粒　1個
    洋葱粒　1個
    芹菜碎　3棵
    蒜蓉　2茶匙
    番茄碎粒　114安士
    蟹腳　1/2磅
    Creole調味粉　1湯匙
    煙熏紅椒粉　1/2湯匙
    月桂葉　2塊
    百里香末　1湯匙
    雞湯　6杯
    蝦肉　1磅
    歐芹碎　1/4杯
    葱粒　2棵
    黃樟樹葉粉　1湯匙

    做法：
    1.煮溶牛油，加入麵粉拌勻，倒入芥花籽油煮至深啡色。
    2.倒入洋葱粒、蒜蓉、青椒粒、芹菜碎炒勻。
    3.加入雞腿肉、香腸、蟹腳、Creole調味粉、雞粉、煙熏紅椒粉、百里香末、月桂葉拌勻，加入雞湯、番茄粒煲滾。
    4.滾起後放入蝦肉、黃樟樹葉粉、葱粒、歐芹碎煮勻便成。