大堆頭海鮮鍋 連汁都唔放過
2019年03月13日 15:00
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一鍋有齊雞肉、香腸、蟹肉和蝦肉，一大班人食都夠。（互聯網）
做大廚要顧及每個家庭成員或朋友的飲食喜好，朋友A愛吃肉、小朋友B喜歡吃海鮮，但又無可能每次都煮九大簋，IG@immaculatebites就教大家炮製大堆頭的海鮮雞肉香腸鍋，先將牛油和麵粉煮勻，加入芥花籽油慢慢煮至變色，就可以放入蔬菜粒炒香，首先加入切件雞腿肉、蟹腳和煙熏香腸，再配以各式調味料，便可倒入雞湯和番茄粒煮熟，差不多煮熟時再加蝦肉便完成。
一鍋內有齊嫩滑雞肉、鹹香的香腸、鮮味的蟹肉和蝦肉，就連醬汁都惹味十足，只要加入米飯，撈汁拌勻再吃海鮮或肉類，啖啖惹味，最緊要一鍋滿足到各人的要求，免傷腦筋。
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材料：
芥花籽油 1/4杯
煙熏香腸片 8安士
去皮雞腿肉 2磅
麵粉 1/2杯
無鹽牛油 1/4杯
青椒粒 1個
洋葱粒 1個
芹菜碎 3棵
蒜蓉 2茶匙
番茄碎粒 114安士
蟹腳 1/2磅
Creole調味粉 1湯匙
煙熏紅椒粉 1/2湯匙
月桂葉 2塊
百里香末 1湯匙
雞湯 6杯
蝦肉 1磅
歐芹碎 1/4杯
葱粒 2棵
黃樟樹葉粉 1湯匙
做法：
1.煮溶牛油，加入麵粉拌勻，倒入芥花籽油煮至深啡色。
2.倒入洋葱粒、蒜蓉、青椒粒、芹菜碎炒勻。
3.加入雞腿肉、香腸、蟹腳、Creole調味粉、雞粉、煙熏紅椒粉、百里香末、月桂葉拌勻，加入雞湯、番茄粒煲滾。
4.滾起後放入蝦肉、黃樟樹葉粉、葱粒、歐芹碎煮勻便成。