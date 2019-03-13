我係「敢」煮：鯰魚咪當龍脷咁傻

我唔係大廚，亦無上過堂學過廚，只係由細幫手入廚煮飯，可以話係由細煮到大，兼因為做嘢接觸好多大廚，偷到唔少師，唔敢話煮餸好叻，但堅鍾意煮，又乜都敢煮敢試嘅現代港女。

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唔知大家仲記唔記得上星期有單關於鯰魚充龍脷再充石斑嘅新聞呢？其實唔少行家都已經報道過兼分析過當中嘅分別，都係有人「無記性」，其中一位仲要係身邊好友添，啱啱個禮拜日，就撥個輪嚟問點分龍脷同鯰魚嘅絲打（當堂反白眼，幸好係電話，對方睇唔到）！



龍脷，英文係Sole，泛指屬鰨科嘅魚，因魚身扁平，狀似舌頭，故稱之為「脷」，常見嘅就有龍脷、方脷，有人以為鰨沙就是龍脷（外國不少地方亦稱大條鰨沙為龍脷），雖兩者都是舌鰨科，但並不相同，方脷係黑鰓舌鰨，魚身有3條線；而龍脷則為雙線舌鰨，即魚身只有兩條線，由於鰨沙嘅名稱太多，連漁民都會將大條嘅鰨沙統稱為龍脷，姑勿論其正確名字，這類屬鰨科中魚款，起肉後魚柳都會較為長扁兼呈方形，魚肉條理分明、肉質結實而鮮甜嫩滑。至於常被奸商充當龍脷柳出售嘅鯰魚，英文統稱為Catfish，學名係Pangasius Hypophthalmus，屬鯰形目。



除了Catfish，唔同地方亦有唔同稱呼，好似英國稱鯰魚為Cobbler、美國及新西蘭則稱之為Basa，台灣亦有鯰魚出產，他們會稱作Tra。鯰魚同龍脷魚最最唔同嘅地方係，佢個身係圓圓的，頭有觸鬚，有點像塘虱。而日常食用嘅鯰魚多生長在池塘或溪流等淡水地方（少數屬海魚），而越南湄公河亦以盛產鯰魚而聞名，當地稱之為巴沙魚，即Basa Fish，大家喺超市常見嘅越南鯰魚柳（如果商販誠實嘅話）就係寫住Catfish Fillet或Pangasius Fillet等。由於鯰魚肉身相對較為粗及淡味，多用以濃醬或蘸醬炸煮以添加味道。



不過話時真，將兩種魚製成魚柳嘅話，單憑肉眼真係好難分辨嘅，當然，如果包裝袋誠實地寫上Sole（龍脷）及Pangasius Fillet或Catfish Fillet嘅話就輕易分辨得到，但要從肉柳外形分辨真係有點難，最簡單就係睇睇魚肉係咪較為長身扁平（龍脷），定係魚肉呈圓筒形（上半段圓筒形後半段較扁身）又肉厚（鯰魚）。



好似本地老少咸宜嘅家常菜──粟米魚塊，基本上很多煮人都懂得烹調，而且可以隨喜好選用合適魚柳製作，自問想慳家但又要講質素嘅話，當然選價格經濟又肉嫩鮮甜嘅龍脷魚柳喇！喜歡嘅當然可以買新鮮龍脷魚起肉，而簡單方便之法就梗係去超市買一包急凍龍脷柳（記得係Sole Fillet喎），待其解凍後必須吸乾水分，之後才易上味及煎香。



將魚切成小塊後再用廚房紙吸乾水，之後用胡椒粉、鹽同雞蛋醃起碼20分鐘至入味。魚塊沾粟粉後，起油鑊，小妹為了慳油，愛用半煎炸嘅方法，如大家喜歡炸嘅亦可，魚塊一面要煎炸至金黃色才翻轉，兩面都呈金黃色後盛起放涼，調至大火，油鑊燒熱後，將魚塊回鑊，翻炸逼出多餘水分及油分並令魚塊更酥脆。



另起鑊，下罐頭粟米（用新鮮或盒裝，甚至罐裝亦可），加水（一般係半盒或半罐分量）煮滾，下鹽及胡椒粉調味，下拂起的雞蛋打成蛋花，如想粟米汁更濃稠，可下粟粉水，拌勻即可淋在魚塊上，愛香口嘅話，可以將粟米汁與魚塊分上，吃時才沾汁，外脆內鮮嫩，送飯一流。