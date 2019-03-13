本日日本：JR九州新年號入場券紀念套裝

呢排日本一眾商戶都有必殺的谷生意奇招——只要在包裝冠上「平成最後乜乜」，當堂會成為注目甚至熱賣商品，命中率相當的高！嚟緊5月1日換新年號，大家當然唔會放過出紀念品喇，講到話題性，JR九州可謂率先跑出，啱啱宣布推出「改元紀念全站入場套裝」。簡單講係將該鐵路旗下567個站於5月1日的入場券（此券不能坐車，只能進入月台）全部打包。有意思的是，當中包括了豐肥本線的平成站，亦包含了將於3月16日開幕的筑肥線糸島高校前站（福岡縣系島市），及一些因災害暫時關閉的車站，而入場券屬B型硬票，感覺更富珍藏價值。除此之外，套裝零零舍舍包一張印有平成最後一日日期「31．4．30」的平成站入場券（屬D型硬票），將紀念性進一步提高！而各入場券的有效日期直至12月31日止。



呢款套裝限定200套，採用完全預約制發售，有心想買的話，需要先登錄成為JR九州Web會員並申請，超過指定人數的話會進行抽籤，中籤的話會於4月下旬以郵寄方式送到你指定日本地址。價錢亦唔嘢少，盛惠110,000日圓！



網址：https://www.jrkyushu.co.jp/news/__icsFiles/afieldfile/2019/03/12/190312Newasreleasekaigen.pdf





講開鐵道，於4月27日至5月6日的日本黃金周大假（Golden Week，簡稱GW）期間，5間鐵道公司近鐵、伊賀鐵道、三岐鐵道、養老鐵道及四日市明日狹軌鐵道將聯手推出「2019 GW 10連休出門車票」，讓大家於黃金周的其中5天任搭5間鐵道公司的全線列車（近鐵葛城山纜車除外），就算乘搭5天不連續都冇問題。另外購買此票的朋友，於10連休期間更可參與漢數字站Stamp Rally活動，只要前往站名有一至十漢字的車站並收集10個相關蓋章，便可以換領由5間鐵道公司各自設計的襟針套裝。而 2019 GW 10連休出門車票發售日為3月27日至4月26日，售賣地點於近鐵大阪難波站及鶴橋站等。大人票限定5,000張，售價為9,500日圓，約HK$670；小童限定500張小童，售價為4,750日圓，約HK$335。



網址：https://www.kintetsu.co.jp/all_news/news_info/gw10odekakekippu.pdf