迪士尼春日派對　Captain Marvel彩蛋尋寶

近日氣溫上升，感受到陣陣暖意，相信大家都經已換上春裝，就連一群迪士尼明星都以充滿春意的新造型示人！由即日起至6月26日，大家可在春日盛事「迪士尼巨星嘉年華」找到豐富活動、繽紛布置，當中最叫人期待的當然是「猜猜誰‧尋尋蛋」節目，因為有超過100隻迪士尼花蛋會遍布樂園及酒店的不同角落，除了米奇、米妮、唐老鴨等經典角色外，更有不少迪士尼•彼思動畫人物、Marvel超級英雄人物及其他迪士尼朋友首度以花蛋造型登場，包括《反斗奇兵》的牧羊女和彈弓狗、《超人特工隊》的小麗、小衝和積積、《無敵破壞王2：打爆互聯網》的破壞王和雲妮露、黃蜂女和Marvel隊長等，超可愛！



另外，《無敵破壞王2：打爆互聯網》的破壞王和雲妮露亦會在今個春天首度現身樂園，在「會客室」與賓客見面合照，而Duffy的新朋友Cookie也首次換上春裝示人，齊齊熱鬧開春日派對。同新朋友影完相後，謹記別錯過每天在廣場舞台上演的「迪士尼明星春日慶典」， 讓一眾穿上春日服飾的迪士尼巨星為你獻上勁歌熱舞。