環球車事：汽車減排　歐盟目標增電動車份額

減少汽車排放已成為車廠的重要目標，不僅要取悅消費者，還要滿足環保法規。去年12月在波蘭舉行的聯合國氣候變化大會歐盟各成員國經過艱難的磋商後，最終通過2030年後的新車二氧化碳排放量，要較2021年的水平再降低37.5%（輕型貨車為31%）。



目前，最令車廠頭痛的是如何大幅減排下仍可保持性能，還有成本問題都是廠商最關注的。德國更警告如此嚴格的標準會損害到整個汽車業，並導致失業問題。另一邊廂，歐盟同時為電動車及Plig-in Hybrid車款訂下目標，到2030年佔汽車總銷量的35%。



電動車能否普及很受充電配套所影響，財政司司長陳茂波在今年的財政預算案中提及，將會撥款1.2億港元擴大政府停車場的充電網絡，料2022年會增加超過1,000個電動車公共充電器，令總數增至1,700個。政府亦會尋找合適的路旁停車位，安裝電動車充電器作試驗。不過，問題是即使完善了充電配套，但究竟有多少人願意付出更高的車價轉用電動車呢？相關稅項優惠又會否持續？這都會直接影響消費者意欲。