男士之夜：一文睇晒　今期至正電動車

【Jaguar I-Pace抵港 400匹馬力4.8秒破百】

剛於日內瓦車展奪下「年度歐洲風雲車」寶座的Jaguar I-Pace剛登陸本港，代理傍晚在中環舉行了新車發布會，率先推出的版本有EV400 S、EV400 SE、EV400 HSE及EV400 First Edition，即日起公開發售。

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【Audi e-tron 強勢登陸香港】

Audi首款電動車e-tron抵港，並特別在Formula E電動方程式比賽前率先預覽。首款電動車e-tron搭載了95kWh鋰離子電池及電動馬達，可輸出相等於300kW的馬力，而加速能力0-100km/h只需要5.7秒，極速可達到200km/h……

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【BMW新i3發布 續航增20%】

BMW i3的電池容量為42.2kWh，並支援三相電源, 若使用快速充電設備，40分鐘內便可將耗盡的電池充至80%。

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【Pininfarina Battista純電超跑 僅限量150輛】

隨着Pininfarina品牌首輛電動超跑 Battista在日內瓦車展登場， 廠方公開了更多關於此車的數字。此車的動力系統由120 kWh的T形鋰離子電池組及4具獨立電動馬達，擁有高達1,900hp超強馬力及2,300Nm扭力。

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【KIA Niro EV 電動新貴】

httKIA電動SUV──Niro EV正式在港亮相，輸港EV、EV+及EV+ Deluxe三個版本，預計今年中至第三季陸續交付。

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【Hyundai KONA Electric 小型電動SUV抵港】

今年不少汽車品牌都有電動車型引入香港，無論是品牌選擇，以至車款選擇都將會更多，未來的電動車市場定必愈來愈精彩。最近韓系龍頭現代汽車（Hyundai），便引入了以小型電動SUV作定位的全新KONA Electric。

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【勞斯萊斯 10年內推純電動車】

論汽車寧靜及舒適度，若勞斯萊斯（Rolls Royce）認第二，應沒有其他品牌敢認第一！儘管電動車沒有引擎聲、行駛時較傳統內燃機寧靜，不過勞斯萊斯行政總裁Torsten Muller-Otvos早前在澳洲接受《Car Advice》訪問時表示，除非技術有所進步，否則都不會急於推出量產電動車，但在愈趨嚴謹的環保法規下難以獨善其身。

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