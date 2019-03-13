Brunello Cucinelli　奢華民族服

演繹民族風格有不同方式，意國奢華針織服品牌Brunello Cucinelli，就向以低調簡約、富自然氣息的民族風格設計，深得講究質料及設計的時裝名人明星包括Bradley Cooper、Leonardo DiCarprio、Blake Lively還有富豪紳士所捧場。品牌春夏季設計以多元文化為設計主題，以真實感的工藝，展現出天然纖維及材質樸素的真實觸感。



【平衡自然氣息】

女裝系列整體設計着重和諧及平衡的視覺，不少服飾取材自然色澤及沙漠氣候，所以大部分服飾都以白、啡、杏、黑及米色等Earth Tone為主調。由於是春夏系列關係，所以設計少用上品牌著名的茄士咩質料，改為運用不規則形狀的麻布及長纖維作當中的基調。麻布的原始顏色呈現在獨特的混色紋理中，渾然天成的材料促成永恒的節奏，融入中性化的人字紋、格紋圖案、威爾斯親王格，或者薄薄布材帶來的女性魅力，透明輕盈的材質與垂墜感的真絲形成對比。



【含蓄奢華】

著名的針織衣服添加天然材料如麻布，再加薄紗加強閃爍及透明效果。開胸羊毛衣是開季配搭的代表。網狀格、鉤針及開放式編織，融入在民族圖案及幾何形狀上，給予全新女性演譯。系列當然不少得品牌著名的Monili金屬珠細節，此細節飾在西裝褸領邊或針織上衣，點點的閃爍裝飾含蓄地散發奢華氣派。款式方面，除恤衫、針織服、短褲及針織外套等日常服飾外，亦有隆重的晚裝長裙款式，透明薄紗長裙上飾以手工細節的繡花圖案，為裙子注入點點民族氣息。