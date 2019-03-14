花攝達人教路　輕裝先決闖花展

愛花之人要留意！一年一度的香港花卉展覽將於本周五（3月15日）正式揭幕，每年花展定必吸引大批遊人和影友，帶齊「長短火」入場影花。但花展人多、腳架又多，想輕裝拍攝各式花卉布置，不妨參考花攝達人Lo Ting的技巧，利用DC、手機或無反相機等輕便裝備，一樣影到細緻入微的花海和微距花卉等主題。



【DC篇：顏色對比 突出主題】

DC的成像質素已直逼大機水準，好似Ricoh新推出的GR III，內置2,424萬像素APS-C感光元件，植入三軸四級防震系統，就算唔用腳架，手持影花都咁穩定。GR III配備28mm F2.8光圈鏡頭，可額外另購21mm廣角轉接鏡，適合影花海、大型花卉裝置等廣闊環境。想影花卉細節的話，更可開啟微距模式，最近對焦距離僅6cm，足以特寫花蕊及花瓣紋理。



Lo Ting指出：「由於定焦鏡頭的透視感較難變化，因此用DC影花應先從構圖着手，如想拍攝淺色花卉，應以深色背景突出主體。若以枝幹或花卉作背景，前後景應要有一段距離，將焦點集中在主體。」



【無反篇：夜攝花間 高ISO捕捉】

以往花攝常會用到單反加微距鏡頭，但近年不少大廠推出全片幅無反，既有輕巧機身，又有高影像質素，還可加配接環兼容新舊鏡頭，令機動性大大提升。以Canon新一代EOS RP為例，備有2,620萬像素全片幅畫質之餘，機身重量僅440g，配合ISO 50~102,400及雙像素CMOS自動對焦功能，可於EV-5低光環境準確對焦，適合拍攝夜間花卉主題。



Lo Ting稱：「無反相機可使用ISO 1,000以上感光度，配以F5.6~F8光圈及1/30s以上快門作夜間拍攝，使景深足以覆蓋整朵花，避免只有花蕊清晰而花瓣模糊。由於花展晚上會有五光十色的LED燈，遠看雖然很美，但不宜作為主光線，皆因會影響花卉色調；應使用現場的大射燈為主光線，配以LED燈作為背景來豐富色彩。」



【手機篇：側光背光 更富層次】

手機已成為各位隨身必備之物，不少手機更標榜拍攝功能，植入廣角、遠攝、微距等多鏡頭設計，影完靚相即可擺上網呃Like。就算只有單鏡頭的手機，亦可利用全景拍攝功能，打橫一掃影盡花展盛況；又或者利用HDR功能，提升相片光暗動態範圍，還可利用內置濾鏡和修圖Apps等玩盡不同效果，用手機都一樣影到靚相。



Lo Ting表示：「手機影花時建議用側光或背光，前者在光影交錯下更富層次感，後者則可勾勒出花卉輪廓和線條。現時大部分手機都能夠在拍攝時調校對焦位置及曝光設定，還可直接在手機後製出不同曝光效果。」



香港花卉展覽2019詳情：

日期：3月15至24日

時間：9:00am至9:00pm

地點：香港維多利亞公園

主題花：大紅花

入場費：$14（全費）、$7（兒童、全日制學生、長者及殘疾人士優惠收費）

備註：60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者，星期一至五期間免費參觀

網址：www.hkflowershow.hk