三界五行：佛光普照　普渡眾生

生肖屬馬的人，終身本命佛是大勢至菩薩。在佛國，最高境界是西方極樂世界，阿彌陀佛是西方淨土的締造者，佛界尊稱阿彌陀佛為西方極樂世界的教主，觀音菩薩是其左肋侍，大勢至菩薩是其右肋侍，阿彌陀佛、觀音菩薩、大勢至菩薩，三位一體，合稱「西方三聖」，供奉在三聖寶殿或三聖廟中。



大勢至菩薩被尊稱為「大精進菩薩」，還有一個德號叫「無邊光菩薩」，這是因為大勢至未出家之前，父母去世，大勢至用寶瓶盛載雙親遺灰，頂在頭上，發弘願誠心修佛，把修來功德回報父母，祈求父母得道，大勢至修成正果，成為菩薩後，父母遺灰化為無極光。觀音手持盛載有甘露的淨瓶，以慈悲渡眾生；大勢至頭頂光明的寶盒，以德智利益眾生。



生肖屬羊、屬猴的人，終身本命佛是大日如來。有佛教門派（如密宗、天台宗）尊大日如來是釋迦牟尼佛的法身。而梵文意思，「大」是極至，「日」是光明，「如來」是佛。大日如來是最光明的佛，他的智慧好像太陽一樣，普照人間，普渡眾生，令世人不迷惑，無無明，所以密號為「遍照金剛」、「金剛界大日如來」。用現代語言來說，大日，就是憑知識、道德去解決眼前一切苦惱困厄，開創未來，越過苦海。不論是佛教信徒，還是對佛教有信念的人，甚至任何人，都可以因崇拜大日如來而得益。



方向宇