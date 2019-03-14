靈敢侶情：合理不合理　只在於愛與不愛

每次收貨，但凡有紙皮箱，丈夫必會出力踢紙箱幾下，檢查有沒有昆蟲走出來。



有一次，他踢完後，箱裏沒有動靜。一路直到晚上，都沒事發生。於是，我安心睡覺。



七時正，丈夫出去上班，我一個人在家寫稿做食譜。



一切都很正常，家裏沒有絲毫動靜。



十二時半，我從廚房走出客廳，打算休息五分鐘。腳踏出廚房，見到廳的地上的正中間，有一點黑色。



那點黑色，有一隻拇指般大，形狀不規則，長長的。



我立即戴回眼鏡，很清楚見到，是一隻反了肚的蟑螂！牠動也不動的，不知是死是生。



一秒之間，我崩潰，全身發抖，眼淚直流。



還好，電話在焗爐上，我立即退回廚房，急call丈夫。



「喂？怎麼了？想我嗎？」他的語氣還很輕鬆。



聽到他的聲音，我只懂失控地叫︰「老公救命呀！有蟑螂！有蟑螂！有蟑螂呀！在我面前，嗚嗚……」



他知道事情嚴重了，立即說︰「不用怕，我立即回家！」



沒多久，又再收到他的電話︰「我上的士趕回來，別怕，有我在。」



我哭得亂七八糟，聽到他說︰「很快到，不要看着牠」，我歇斯底里地驚吼︰「不看着牠，不知道牠走去哪！要看，一定要看！要看呀！」



等他回家的時間，實在絕望得太慢長，牠在同一地方，由起初沒有動靜，到後來有一兩隻腳開始震動。反了肚的牠，雙翼蠢蠢欲動地撥呀撥，不停在地上打圈，一步一步逼近我。



我全身的毛管豎起，腦袋又不爭氣地胡思亂想：牠飛起來怎辦？牠跑過來怎辦？



才一隻小小的大號蟑螂，在我眼裏簡直是變態殺手，我的眼珠都快要掉出來。



「拜託，不要反轉，不要反轉，不要反轉……」我希望這句話能變成像「芝麻開門」的咒語，不停唸說不定會成真。



可是，咒語失效，牠……成功反轉！還懶洋洋地朝我的方向爬！



我要死了。



就在這時，家門打開，丈夫立即衝到牠的面前，提起腳，起勢狂踩。



及時趕到！



我全身發軟，沿着廚房門向下滑，丈夫立即脫下皮鞋，跑到我前面擁着我︰「不怕不怕，有我在，不怕。」



我伏在他的胸口，嘩嘩聲放聲大哭。



每次我向朋友說起這件事，他們都會說我太誇張︰「一隻曱甴啫，你大隻過佢好多啦！」唉，難道你以為，我不知道自己無理嗎？但不怕蟑螂的人，是不會明白怕的人的心情。



通常，丈夫在這都會說︰「有我在，她怕甚麼都可以。」



故事說完，我就只想告訴大家︰



當愛仍在，一切都變合理。愛不在，你怕老虎都是多餘。



周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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