Pet Pet聯萌：貓主子化身動物醫生送暖

好多人以為得天性活潑好動，喜歡親近人的狗仔才可以做動物醫生，治療服務對象，但其實貓主子或者兔仔一樣有資格申請。慈善機構動物醫生（Docter Pet）活動統籌Carrie表示︰「1歲以上的貓，狗，兔都可申請成為動物醫生，只要牠們夠平易近人，性情溫馴，通過我們的性情測試和身體檢查，便可以成為動物醫生。」大家都知貓星人是好有個性的動物，所以並非所有主子都適合做醫生，而Carrie就指要成為貓醫生的關鍵在於主人平日的訓練，特別是面對狗隻的時候，能否保持淡定，事關大部分探訪活動都會貓狗一齊進行。



屋企養有18隻貓貓的義工Regina，其中有5隻都是貓醫生，真係出類拔萃。作為眾貓之首的貓媽媽Marie，年資高達11年，而牠的囝囝法拉利和囡囡YY的年資都有9年之久。至於年紀較輕的Brandy和Whiskey亦在去年考獲動物醫生資格，不過撒嬌賣萌的功力一樣不容小覤。原來早於未養寵物之前，Regina已經認識慈善機構Docter. Pet，那時她已經下定決心要帶自己的寵物去考牌，做醫生。



她說︰「我覺得養動物除了令自己開心之餘，可以帶寵物一齊做義工，服務他人，亦是一件好有意義的事。好似發生在YY身上，有一個深刻經歷。記得我們曾探訪過一位患有腦退化症的婆婆，她好喜歡YY，成日抱着牠。直到有一次，姑娘指婆婆已經忘記了她們的名字，卻依然每日會問『YY幾時來？』，『YY今日會不會來探我？』，我才知道原來我帶牠們去做服務，也許會在服務對象的身上起到意想不到的幫助。」



除了服務對象得到幫助，寵物的個性也有機會因而轉變。「好似法拉利，牠成為貓醫生後，性格變得外向，好動。平時貓好少會主動想出街，但我家中的貓醫生每次牠們做服務，回到家中，都會賴在門口叫我帶牠們出街。尤其是法拉利，更可以如狗仔一般，拖繩落街散步。」



在5月份，將會有新一輪動物醫生的考核，如果你覺得自己家中的貓貓狗狗，兔子有合適條件，都歡迎帶牠們報名，加入動物醫生的行列，透過動物治療，為服務對象送上溫暖。