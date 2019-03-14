唔想讀傳統中學？留意青年學院課程招生日

「中學課程多數較偏向學術層面，唔係好啱阿仔，點算好？」對於一些喜歡學習實務知識及技能的學生，以職業專才教育為本的課程，或者更能刺激學習動機，繼而釋放潛能。職業訓練局（VTC）院校成員青年學院提供非主流的進修途徑，將於3月23日（星期六）舉行課程招生日，介紹適合中三至中五程度學生報讀的職專文憑（Diploma of Vocational Education, DVE）及職專國際課程（Vocational Baccalaureate Programmes, VB），並設有面試，即場獲知取錄結果。



DVE課程培育學生學術與專業發展，該校於2019/20學年開辦共17個相關的全日制課程，涵蓋「商業與服務」、「工程」及「設計與資訊科技」三大範疇。課程兼備通用技能、專業及全人發展單元，採用靈活的學分制，學生可因應興趣選讀不同專業，朝升學、就業目標進發。畢業生可報讀VTC的高級文憑課程（設有特定入學條件的課程除外）。



VB課程則以英語授課及評核，學生修讀IGCSE水平的英文、中文及數學課程單元，並參照國際標準，採用BTEC第三級延伸文憑課程，學生可按興趣選修「工程」或「設計」專業。畢業後獲取的學歷可於本地或海外升讀學士學位，或報讀VTC院校成員開辦的學士學位或高級文憑課程。



誰說傳統文法中學是唯一升學選擇？只要找到適合自己的學習環境，總有發揮所長的機會。



青年學院「全日制職專文憑及職專國際課程招生日（中三至中五程度）」

日期：3月23日（星期六）

時間：9:30am-3:00pm

地點：新界葵涌興盛路85號青年學院（葵芳）

即時申請報讀：1:00pm至3:00pm（須帶備香港身份證及最新學歷證明）

網址：http://www.yc.edu.hk