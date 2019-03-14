本日日本：邪惡但美味！杯麵卡路里排行榜

杯麵絕對是令人又愛又恨的美食，愛其美味，恨其高卡路里及熱量。最近日本便出了一個杯麵卡路里排行榜，選取了多款在7-11、Family Mart及Lawson在關東地區熱賣的杯麵，根據每家公司官網及包裝上資料，計算出每款杯麵的卡路里，大家便可以因應自己的接受程度而作出挑選。



【第一位：らーめん専門店 ぶぶか 油そば】

卡路里：804kcal

簡介：這款撈麵出自吉祥寺的人氣名店「らーめん専門店 」，在這次的眾多杯麵中名列榜首，重達為165g，脂質為42.5g，炭水化合物94.8g，鹽6.9，熱量比兩個麥記的雞肉漢堡包チキンタツタ」（758kcal）還要高，沒辦法，油麵就是杯麵的王道，熱量幾高都好，那是以後的事，食的時候就好好享受美食吧！



【第二位：千里眼 ガーリックまぜそば 大盛】

卡路里：769kcal

簡介：位於東京駒場的拉麵店千里眼，以極粗的麵條而見稱，分量十足，再配上讓店秘製的豬骨醬油湯底，極之美味。「千里眼 ガーリックまぜそば 大盛」便重現該店的限定美食「ニンニクザンマイコレデモカ!」，有加上脂肪的大蒜醬，有炸蒜，還附上大蒜的沙律醬，可說是將大蒜用到盡！



【第三位：鳴龍 擔擔麵】

卡路里：677kcal

簡介：鳴龍拉麵於2017年得到了米芝蓮一星殊榮，這款杯麵麵身雖細，但掌握好泡麵時間的話，其實口感在泡麵來說是相當不錯的，而且麵湯充滿麻醬與花生醬的香味，加上略帶濃稠的口感，味道挺不錯的，換來的就是高卡路里啊！



其他排名

第四位：カップヌードル カレー ビッグ （卡路里：588kcal）

第五位：カップヌードル ビッグ（卡路里：568kcal）

第六位：けやき 札幌味噌ラーメン（卡路里：560kcal）

第七位：すみれ 札幌濃厚味噌（卡路里：559kcal）

第八位：でかまる バリシャキ！もやし味噌ラーメン（卡路里：553kcal）

第九位：蒙古タンメン中本 辛旨味噌（卡路里：540kcal）

第十位：日清焼そばU.F.O. 油そば（卡路里：534kcal）



有高卡路里的，自然就有低卡路里，在這次挑選的81款杯麵之中，卡路里相對較低的有以下幾款：

第七十七位：ロカボデリ CoCo壱番屋監修カレーラーメン 糖質オフ（卡路里：209kcal）

第七十八位：スーパーカップミニ もやしみそラーメン（卡路里：193kcal）

第七十九位（並列）：カップヌードル ナイス 濃厚! ポークしょうゆ（卡路里：176kcal）

第七十九位（並列）：カップヌードル ナイス 濃厚! クリーミーシーフード（卡路里：176kcal）

第八十一位：サッポロ一番 塩らーめんミニどんぶり（卡路里：173kcal）

