太冧豬！白色情人節回禮朱古力布甸

3月14日是甚麼節日？香港人可能較少留意，但日本人卻很重視情人節一個月後的白色情人節。其實這個同樣讓情侶們放閃的節日，於上世紀70、80年代由福岡市博多區的菓子製造商石村萬盛堂發起，原來以往日本女生習慣在情人節當日向心儀的男生送上朱古力，菓子店的老闆為了刺激銷量，便想出1個月後輪到男生向女生回禮，由男方送贈白雪雪的鶴乃子糖果，所以又有「白色情人節」之稱，而情投意合者就會明白對方的心意。日本Youtube HidaMari Cooking最近就分享了朱古力布甸的做法，不如就趁今日為情人送上驚喜。



材料：

牛奶 350克

清水 60克

沙糖 40克

可可粉 15克

魚膠粉 6克

咖啡粉 2克



焦糖醬：

沙糖 60克

忌廉 60克

鹽 1克



做法：

1. 將魚膠粉與凍水拌勻，備用。

2. 混合沙糖、可可粉與咖啡粉。

3. 把牛奶加熱至攝氏60度，與可可粉拌勻。

4. 加入魚膠，攪拌後過篩座冰水降溫。

5. 倒入杯內冷藏一晚。

6. 把厚忌廉加熱至攝氏60度，同時將沙糖煮成焦糖，加鹽及忌廉攪拌。

7. 倒出布甸，加忌廉及焦糖點綴。