東沖有料到：一條狗命

香港作為一個著名國際金融城市，竟然發生了「瘀」出國際的事件！數日前的傍晚，有朋友將一隻狗的相片發到網上的泰國旅遊群組，原來相中的是一隻泰國狗，據聞因誤打誤撞下登上了貨船，輾轉來到香港，船主發現後便向漁護署求助。有熱心人將此事散播開去，希望能尋回狗主，避免狗狗客死異鄉。而一些網友想透過小弟的網絡讓泰國人得知此事，於是我便將事件經過譯成泰文，並向30多個當地媒體發報，一傳十、十傳百，令泰國也關注了這宗失狗事件，就連電視台也開始跟進。



當時據了解，這隻狗會有4天的觀察期看看健康狀況，若一切正常便有機會被人收留，再等待主人或其他人認領。於短短的24小時內，港泰兩地有很多熱心人士為此事出力，但不幸的是，於周三傍晚突然收到通知，原來該狗於抵港數小時內已被處決，據傳媒透露，原因是在牠身上找不到晶片及健康證明文件，加上狗隻來自有瘋狗症出現之地區，為了安全考慮，最後將之處決。



單憑以上的解釋，似乎沒說明該狗隻有否瘋狗症，若純粹基於懷疑便將牠處決，絕對死得太冤枉了。之前有泰國媒體向我查詢，我還很有信心的回答香港是國際大城市，既文明又先進，狗隻於4天之內肯定無事，怎知事實並非如此。是因為有關官員在驗狗時被吠或被咬？抑或另有實情呢？真的不得而知！這隻狗因為「行差踏錯」，便因此終結了生命，實在太可惜了。據講泰國有義工團體決定要追究漁護署，亦有香港區議員會希望討回真相及公道。無論如何，狗死不能復生，但萬萬沒有想到今時今日的香港，會變得如此沒人情味。



胡慧沖