Omega黃金Speedmaster　賀登月50周年

今年是人類成功登月的50周年金禧紀念,貴為陪伴人類完成登月任務的Omega Speedmaster腕錶在這重要紀念時刻,特別推出一款限量版黃金Speedmaster腕錶"Speedmaster Apollo 11 50th Anniversary Limited Edition"慶祝。這枚限量版腕錶別具歷史意義,事關此錶正是復刻當年慶祝Apollo 11任務完成後,NASA頒發予每位太空人的黃金Speedmaster腕錶。



這款型號BA145.022的Speedmaster腕錶以18K黃金鑄造,鑲飾罕有的酒紅色錶圈,錶底鐫刻「to mark man's conquest in space with time, through time, on time」字樣(意思:以紀念人類隨着年月,穿越時間,精準無誤地征服太空)。腕錶搭載861機芯的黃金超霸錶是歐米茄首批推出的限量編號紀念版腕錶,在1969至1973年的生產期內僅限量製造1,014枚,除送予當年總統尼克遜及副總統、太空人及瑞士鐘錶界領袖及政客外。其餘的編號33~1,000作公開發售,每枚公開發售的腕錶錶背刻字各有不同,加上數量極少,令腕錶更見珍貴稀有,至今成為炙手可熱的收藏珍品。



今年推出的復刻限量錶款忠於原裝設計的同時,亦採用改良物料及技術。腕錶搭載最新手動上鏈Master Chronometer 3861機芯;錶殼、鏈帶、小時刻度及分針以18K Moonshine™金製造。獨特的新穎合金創作靈感源自映照暗藍夜空的明亮月色,它的色調比傳統18K黃金淺淡柔和,顔色更爲持久。光面磨砂相配的42mm錶殼採用Speedmaster第四代的不對稱表殼邊緣設計,而磨沙-光面鏈帶則採用每排五片的拱形鏈節設計,並裝設置有復古品牌標誌Ω的坑紋扣。搶眼獨特的酒紅色錶圈改以陶瓷物料製成,以測速計刻度則以Ceragold™製造。錶底設計同樣精細,裝飾內環同樣以18K Moonshine™金鑄造,最特別是鑲有一顆弧拱形月球隕石,並刻有「APOLLO 11 – 50TH ANNIVERSARY」及「THE FIRST WATCH WORN ON THE MOON」,以及世界地圖中美洲大陸的局部特寫。腕錶僅限量1,014枚,定必引來錶迷及Speedmaster迷熱烈搶購。